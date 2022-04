Stadt präsentiert sich mit neuem Online-Auftritt

(sz) - Pünktlich zum Start in die Tourismus-Saison 2022 präsentiert sich die Stadt Sigmaringen mit ihren Ortsteilen auf einer neuen Homepage speziell für touristische Zwecke. Unter www.tourismus-sigmaringen.de leitet die städtische Tourist-Info Interessierte und Gäste der Stadt durch die Navigationspunkte „Erleben“, „Planen“, „Buchen“ und „Service“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Übersichtlich sind so die verschiedenen Ausflugsziele, Wander- und Radwege, gastronomischen Angebote, Veranstaltungen und Übernachtungsmöglichkeiten in und um Sigmaringen zu finden. Alle Informationen werden dabei aus dem touristischen Datensystem generiert. Die Seite passt sich je nach Nutzung automatisch auch an mobile Endgeräte an, sodass die Informationen optimal von unterwegs aufgerufen werden können.

„Heutzutage ist die schnelle Anpassung aller Informationen zu Veranstaltungen, Rad- und Wandertouren, Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten essentiell“, weiß Dagmar Haug, Leiterin des Fachbereichs Tourismus und Stadtmarketing.

Die übersichtliche Gestaltung der Webseite erleichtert den Nutzern das schnelle Finden der gesuchten Informationen und bietet ganz nebenbei noch zahlreiche andere interessante Vorschläge an, heißt es in der Mitteilung abschließend.