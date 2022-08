Stadt möcht Engagement und Einsatz belohnen

In der Stadt Sigmaringen und deren Ortsteile gibt es eine Vielzahl an Organisationen, Vereinen oder Gruppen, die sich über das normale Maß hinaus einbringen, Verantwortung übernehmen und einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung der Stadt Sigmaringen und deren Ortsteile leisten.

Die Stadt Sigmaringen möchte deshalb mit Auszeichnungen in Höhe von insgesamt 3000 Euro dieses großartige Engagement würdigen, vorbildliche, ehrenamtliche Arbeit unterstützen und hervorheben und so auch andere motivieren, sich für die Mitmenschen zu engagieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Mit dem Preis sollen laut Stadt Vereine oder Gruppen ausgezeichnet werden, die sich in herausragender Weise ehrenamtlich in der Jugendarbeit engagiert hat oder außerordentliche Verbesserungen beim ehrenamtlichen Engagement in der Jugendarbeit bewirkt haben oder wer sich in besonderer uneigennütziger, herausragender oder vorbildlicher Weise ins Gemeindeleben eingebracht haben.

Die Stadt fragt: „Kommt Ihnen das bekannt vor? Gehören auch Sie dazu?“ Wenn Bürgerinnen und Bürger diese Fragen für ihren Verein, ihre Organisation oder ihre Gruppe bejahen, können sie sich im Namen ihres Vereins bewerben. „Einfach den Bewerbungsbogen ausfüllen, Anlagen beifügen und dann an die Stadtverwaltung senden“, heißt es weiter.

Preise können Organisationen, Vereine oder Gruppen aus der Stadt Sigmaringen und deren Ortsteile erhalten Weiter weist die Stadt drauf hin, dass Vereine und Gruppen auch von Dritten vorgeschlagen werden dürfen. Einzige Bedingung: Die preiswürdige Aktivität sollte im Zeitraum des vergangenen Kalenderjahres, also im Jahr 2021, stattgefunden haben. Insgesamt stehen Preisgelder in Höhe von 3000 Euro aus der Georg-Zimmerer-Stiftung zur Verfügung. Auf jeden der drei Preisträger entfallen 1000 Euro.

Nach Beendigung der Bewerbungsfrist werden die Vorschläge dem Kultur-, Sport-, Sozial-, Umwelt- und Verkehrsausschuss zur Entscheidung vorgelegt. Die Entscheidung des Ausschusses ist bindend. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preisverleihung wird durch den Bürgermeister der Stadt Sigmaringen beim Neujahrsempfang der Stadt Sigmaringen vorgenommen.