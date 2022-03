Stadt lädt zum Frühjahrsempfang ein

Die Stadt Sigmaringen lädt für Samstag, 26. März, ab 18 Uhr zum Frühjahrsempfang in die Stadthalle Sigmaringen. Darüber informiert eine Pressemitteilung. Die Besucherzahl ist aufgrund der Corona-Verordnung begrenzt. Bürgerinnen und Bürger, die den Frühjahresempfang besuchen möchten, melden sich im Vorfeld bei der Stadtverwaltung Sigmaringen an. Gehen mehr Anmeldungen als verfügbare Plätze ein, entscheidet das Los. Zur Verlosung anmelden können sich alle Sigmaringer Bürgerinnen und Bürger für je zwei Eintrittskarten pro Anmeldung.

Der Frühjahresempfang dient als Ersatztermin für den entfallenen Neujahrsempfang, der traditionell im Januar stattfindet und 2021 und 2022 aufgrund der Corona-Pandemie entfiel.

Zur Begrüßung erwartet die Besucher ein Spalier der Hohenzollern Kürassiere. Neben einem Jahresrückblick und -ausblick vergibt Bürgermeister Marcus Ehm im Rahmen des Empfangs den städtischen Ehrenamtspreis sowie die Auszeichnung „Feuerwehrfreundlicher Arbeitgeber“. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Städtische Musikschule und die Stadtkapelle Sigmaringen.

Der Einlass erfolgt nur gegen Vorlage einer Eintrittskarte und voraussichtlich eines 2G- oder 3G-Nachweises. Es gelten die zu diesem Zeitpunkt gültigen Vorgaben der Corona-Verordnung für öffentliche Veranstaltungen.

In den Stadtspiegel-Ausgaben vom 23. Februar und 9. März sowie zum Download auf der städtischen Homepage www.sigmaringen.de unter „Aktuelles“ ist auch ein Vordruck zu finden, der per Einwurf, per Post oder per E-Mail an das Rathaus Sigmaringen übermittelt werden kann. Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich.

Falls nötig, erfolgt die Verlosung am Mittwoch, 16. März. Die ermittelten Teilnehmer werden anschließend informiert und erhalten Eintrittskarten per Postsendung.