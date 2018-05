Stadt lädt zur kulinarischen Wanderung ein

Regionale und saisonale Köstlichkeiten kombiniert mit einer atemberaubenden Landschaft bieten die kulinarischen Wanderungen auf den Premiumwanderwegen „DonauFelsenLäufe“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Sigmaringen. Am Pfingstmontag, 21. Mai, findet die erste kulinarische Wanderung des Jahres auf dem „Kloster-Felsenweg“ statt. Viele Sehenswürdigkeiten wie die Inzigkofer Grotten und schöne Ausblicke zum Beispiel auf Gebrochen Gutenstein bieten sich dem Wanderer. Wanderführer Sven Schulze begleitet die rund 13 Kilometer lange, mittelschwere Tour. Unterwegs gibt es eine Stärkung durch die Landfrauen mit Rhabarberkuchen und Kräutertäschle.

Treffpunkt ist am 21. Mai um 12 Uhr auf dem Parkplatz bei der Festhalle Laiz. Die Führung kostet 12 Euro pro Person inklusive Imbiss. Eine Anmeldung und Bezahlung bis zum 15. Mai in der Tourist Info am Leopoldplatz oder unter 07571/10 62 24 ist erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Foto: PR