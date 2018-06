Stadt kauft Haus am Riedbaum

Das Haus am Riedbaum hat den Eigentümer gewechselt: In der vergangenen Woche hat die Stadt das Gebäude gekauft. Dies bestätigt Stadtbaumeister Thomas Exler auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Den Kaufpreis will Exler nicht nennen. Zuletzt war von rund 300 000 Euro die Rede. Nun will die Stadtverwaltung mit dem Investor einen Vertrag aushandeln. Sollten sich beide Seiten einigen und stimmt der Gemeinderat dem Prozedere zu, wird die Stadt das ehemalige Soldatenheim an den Investor weiterverkaufen.

Wie mehrfach berichtet, heißt der Investor Cristian Lucaciu. Der Sigmaringer betreibt in der Region verschiedene Boardinghäuser, in denen Monteure wohnen, und er vermietet Ferienwohnungen. Die Rathausspitze möchte verhindern, dass sich Lucaciu das Nebengebäude des früheren Soldatenheims als Rosine herauspickt, um dort Wohnungen für Studenten und Monteure einzurichten.

„Wir wollen sicherstellen, dass das Haus am Riedbaum als Gaststätte eröffnet und über längere Zeit betrieben wird“, sagt Thomas Exler über das Ziel der Stadt. Hierzu gebe es verschiedene Möglichkeiten der Absicherung. Als Beispiel nennt Exler ein Rückkaufsrecht. Dies bedeutet: Sollte der Investor das Soldatenheim im angegebenen Zeitraum nicht wiedereröffnen, könne die Stadt das Gebäude nach einer gewissen Zeit zurückkaufen. Lucaciu erneuerte auf SZ-Anfrage seine Absicht, im früheren Soldatenheim eine Evengastronomie mit deutscher Küche zu eröffnen. Unter anderem wolle er Bodenseeweingüter zur Verkostung nach Sigmaringen einladen.

Ihre Vorstellungen schreibt die Stadt in einem Vertrag nieder. Ein entsprechender Entwurf werde momentan im Rathaus erarbeitet. „Wir legen ihn dem Investor in den kommenden Tagen vor“, sagt Exler. Sobald sich beide Seiten einig werden, muss der Gemeinderat dem Verkauf abschließend zustimmen.

Aus Sicht von Cristian Lucaciu dauert der Verkaufsprozess viel zu lange: „Je länger es dauert desto mehr kostet mich das Projekt“, sagt er. Seine Finanzierungsbestätigung, die er der Stadt vorgelegt habe, laufe Ende des Monats aus. Stadtbaumeister Exler erklärt die Verzögerung mit einer schwierigen Terminfindung. Seit Februar sei sich die Stadt mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, kurz Bima, der das Gebäude gehörte, grundsätzlich einig gewesen. Zu Lucacius Finanzierungsbestätigung sagt Exler: „Wenn sie ausläuft, gehe ich davon aus, dass er eine neue bekommt.“