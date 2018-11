Stadt investiert 22,5 Millionen Euro

Die Stadtverwaltung Sigmaringen hat ihren Finanzplan für das kommende Jahr vorgelegt. „Es ist das fünfte Jahr in Folge ohne Kreditaufnahme“, sagte Kämmerer Bernt Aßfalg, der aber auch mahnte: „Wir haben wenig Spielraum für Dinge, die nicht absolut notwendig sind.“ Neu ist, dass der städtische Haushalt erstmals nach dem doppischen System abgebildet wird.

Im Haushaltsplan fürs kommende Jahr stehen mit dem Innocamp (6,5 Millionen Euro) und der Sanierung des Hohenzollerngymnasiums (5,5 Millionen Euro) einige große Investitionen an. Insgesamt investiert die Stadt 22,5 Millionen Euro. Weiter große Posten im Haushaltsplan der Stadt für 2019 sind die Ausstattung der Grundschulen mit Medien und Medientechnik für 1,4 Millionen Euro, der Mountainbike-Flowpark (195 000 Euro), Brückensanierungen (660 000 Euro) und die Stadtsanierung Quartier IV (je 600 000 Euro). Im Vermögensplan der Stadtwerke als Eigenbetrieb mit separater Haushaltsführung ist außerdem das Freibad (fünf Millionen Euro) als größter Posten aufgeführt, für Energieerzeugung sind 3,2 Millionen Euro eingeplant (Gesamtausgaben: 14,88 Millionen Euro).

Im Ergebnishaushalt bleiben 273 646 Euro übrig. Aßfalg sprach von einem „relativ schmalen Betrag“. Im Finanzhaushalt, der in etwa dem kameralen Verwaltungshaushalt entspricht, beträgt der Zahlungsmittelüberschuss vier Millionen Euro, der mit der Zuführungsrate im kameralen Haushalt vergleichbar ist. 11,7 Millionen Euro ergeben sich aus den liquiden Mitteln vom Vorjahr, hinzu kommen 6,8 Millionen Euro Zuschüsse und Erlöse aus Grundstücksverkäufen.

Der Gemeindeanteil Einkommenssteuer liegt mit 8,567 Millionen Euro etwas über dem Vorjahreswert (8,037 Millionen Euro), der Gemeindeanteil Umsatzsteuer geht von 1,39 auf 1,36 Millionen Euro zurück, was daran liegt, dass Jagd- und Fischjagdpachten künftig in der Fortstabteilung aufgeführt werden. Mit dem Ansteig der Schlüsselzuweisungen auf 12,46 Millionen Euro (Steigerung um 316 000 Euro) zeigte sich der Kämmerer zufrieden. Die Stadt Sigmaringen bezahlt 2019 knapp 7,1 Millionen Euro Kreisumlage an den Landkreis, im Vorjahr lag sie bei 6,72 Millionen Euro. Für Personal will die Stadt 2019 11,546 Millionen Euro ausgeben, das sind fast 480 000 Euro mehr als 2018, was an zusätzlichen Stellen in Kindergärten und Tariferhöhungen liege. Im Vergleich zum Jahr 2008 haben sich die Personalkosten fast verdoppelt. Mittelfristig wird die Stadt nicht um eine Kreditaufnahme herumkommen: Ab 2020 sind Schulden in Höhe von 14,9 Millionen Euro vorgesehen, 2021 werden es 16,3, 2022 sollen sie auf 14,4 Millionen Euro reduziert werden. Aßfalg stellte auch zur Diskussion, manche geplante Investition zu streichen oder zu verschieben.

Bürgermeister und Ratsmitglieder werden sich bei der nächsten Sitzung zum Haushalt äußern.