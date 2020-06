Stadt hat vier Müll-Hotspots im Visier

– Wie die Stadt Sigmaringen in einer Pressemitteilung berichtet, kommt es immer wieder zu erheblichen Verunreinigungen im Stadtgebiet. Besonders betroffen seien davon Treffpunkte am Freibad, am Panthelstein und bei den Sieben Kirschbäumen. Auch der Bereich um die Josefskapelle sei häufig verschmutzt.

Aufgrund dieser Problematik startete der Bauhof der Stadt Sigmaringen seit dem Frühjahr bereits etliche Aufräumaktionen und beseitigte den liegengebliebenen Müll in den Gebieten. „Leider sind die saubergemachten Bereiche in der Stadt Sigmaringen nicht von Dauer – keine zwei Tage nach der Aufräumaktion durch den Bauhof scheint die Situation wie vor der Säuberung. Überall liegen Flaschen, zerbrochenes Glas, Plastik, Zigarettenschachteln, Papier und Pappe und vieles Weitere“, heißt es in der Mitteilung.

Die Stadtverwaltung und der Bauhof Sigmaringen weisen alle Einwohner darauf hin, dass dieser Unrat nicht in die Natur gehört, sondern in den hierfür vorgesehenen Mülleimer. „Wir bitten Sie darum, den produzierten Müll fachgerecht in der Mülltonne Zuhause oder in einem zu diesem Zweck aufgestellten Mülleimer zu entsorgen. Denn von einem sauberen Stadtbild profitieren alle – Bürger, Besucher und Natur.“

Der städtische Bauhof sei täglich mit der Beseitigung von Müll beschäftigt. Erst im vergangenen Jahr seien dafür zwei weitere Müllwerker für die Entsorgung abgestellt worden. Außerdem werden seit einiger Zeit vom Bauhof auf Anweisung von Bürgermeister Marcus Ehm Bilddokumentationen von jeder Säuberungsaktion (vorher/nachher) gefertigt, um damit die Häufigkeit zu dokumentieren.

Jahreszeitbedingt seien diese vier Standorte aufgrund ihrer abgelegenen Örtlichkeit vermehrt Treffpunkt von feierlaunigen Mitbürgern. In der Regel handelt es sich laut Stadt um liegengelassene Einmalverpackungen ohne Hinweise auf den Verursacher. „Das ist zwar als unerlaubte Müllbeseitigung bußgeldbewährt, jedoch macht dies eine Identifizierung der Verursacher unmöglich.“ Die Polizei führe im Rahmen ihrer Streifentätigkeit regelmäßig Kontrollen durch. Oftmals entfernen sich jedoch die „Gäste“, bevor eine Identitätsfeststellung möglich ist. Leidtragende seien die Bürger, welche sich zur Erholung an diese Orte begeben.