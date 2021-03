Stadt erweitert kostenloses Testangebot

Das Angebot für Schnelltests, das ursprünglich nur bestimmten Gruppen von Bürgern zur Verfügung gestanden hatte, richtet sich nun an alle. Darüber informiert die Stadt am Samstag. „Jeder kann einen kostenlosen Bürgertest pro Woche in Anspruch nehmen“, so Janina Krall, Sprecherin der Stadt. Schüler der Sigmaringer Schulen, unabhängig vom Wohnort und Schulträger, dürfen sich sogar zweimal wöchentlich testen lassen.

Hinzu kommt, dass ab Montag, 15. März, die zweite Teststelle in der Zeppelinstraße auf dem Gelände des DRK-Kreisverbands Sigmaringen unter dessen Leitung den Betrieb aufnimmt, so die Stadt. Dort wie auch an der seit vergangener Woche eingerichteten Teststelle In den Burgwiesen neben der Feuerwehr kann das Angebot vorerst genutzt werden, teilt die Stadt mit. Außerdem werde in den kommenden Tagen ein dezentrales Konzept zur Testung an den Schulen erarbeitet. Dabei gehe es nicht nur um Schnelltests, sondern auch um angeleitete Selbsttests, so Krall.

„Wir bauen die kommunale Teststrategie der Stadt Sigmaringen weiterhin sukzessive aus. Nachdem sich die bereits eingerichteten Möglichkeiten gut bewährt haben, öffnen wir im nächsten Schritt die Teststellen für alle Bürgerinnen und Bürger von Sigmaringen und Umgebung“, sagt Sigmaringens Bürgermeister Marcus Ehm. Die Stadt sehe sich in der Verantwortung, das Angebot über die Gemeindegrenze hinaus zu schaffen, da es für die wirksame Prävention flächendeckende Schutzkonzepte benötige, etwa durch massenhaft verfügbare Schnell- und Selbsttests, so Ehm.

Im ersten Schritt hat die Stadt Sigmaringen die Teststrategie für das Personal in städtischen Kindertageseinrichtungen und Schulen umgesetzt. Ärzte, Apotheken und der Maltester-Hilfsdienst richteten Testangebote für Lehrkräfte und städtische Mitarbeiter, darunter Erzieher, Schulsozialarbeiter, Mitarbeiterin der Schulbetreuung, in den Sekretariaten, Hausmeister und Reinigungskräfte ein, die in Präsenz arbeiten.

Im zweiten Schritt folgten die Einrichtungen der Schnellteststellen In den Burgwiesen, die seit 8. März von der Firma Erste Hilfe Wolf betrieben wird, und ab 15. März in der Zeppelinstraße, die zweimal wöchentlich unter der Leitung des DRK Sigmaringen Tests per Drive-in anbietet. Daneben betreibt das DRK vier weitere Teststellen in Bad Saulgau, Meßkirch, Veringenstadt und Ostrach, die ausschließlich mit Ehrenamtlichen der Bereitschaft besetzt sind. Bezogen auf die fünf Testzentren investieren pro Woche mehr als 73 Helfer nahezu 150 Stunden, teilt der DRK-Kreisverband mit. Ebenso gibt es in vielen weiteren Kommunen Testangebote, die ebenfalls von Ehrenamtlichen der Bereitschaften vor Ort unterstützt werden.

Mit diesen Angeboten schuf die Stadt Sigmaringen nach eigenen Angaben zunächst Testangebote für den vom Land Baden-Württemberg definierten Personenkreis für die sieben Gemeinden Sigmaringen, Beuron, Bingen, Inzigkofen, Schwenningen, Sigmaringendorf und Stetten am kalten Markt.

Im dritten Schritt wird das Testangebot nun allen Bürgerinnen und Bürgern sowie für alle Schülern und Schülerinnen an Sigmaringer Schulen unabhängig des Wohnorts eröffnet. Trotz der Öffnung für alle ist es laut Stadt weiterhin erforderlich, vorab die online abrufbare Berechtigung, das Abnahmeprotokoll und die Befundbescheinigung herunterzuladen, die eigenen Daten zu ergänzen und ausgedruckt zum Test mitzubringen. „Wir haben uns bewusst für diese Herangehensweise entschieden, um ein umfangreiches, dezentrales und flexibles Angebot zu schaffen“, sagt Ehm.

Auch das DRK sorgt vor und bietet Kurse an, in denen die Teilnehmer zu Corona-Testern ausgebildet werden, wie eine Pressemitteilung informiert. Die Schulungsmaßnahme umfasse zwei Unterrichtseinheiten mit theoretischem Grundverständnis wie Anatomie des Nasenbereichs, des des Coronavirus und dessen Übertragbarkeit, Umgang mit Hygiene- und Schutzvorkehrungen beim Testen sowie die Anwendung und Testung als solche, die auch geübt wird. Ein Zertifikat bescheinigt die erfolgreiche Teilnahme. Kreisgeschäftsführer Gerd Will sagt: „Sinnvoll ist es, wenn Unternehmen Mitarbeitende zu Testern ausbilden lassen und so betriebsintern die Möglichkeit haben Testungen durchzuführen. Infektionen werden erkannt und der Betriebsablauf kann aufrechterhalten werden. Mitarbeitende und Kunden werden so gut geschützt.“