Stadt erwartet fünf Kandidaten

Zehn Tage vor der Bürgermeisterwahl am 1. Juli gibt es am Dienstag, 19. Juni, um 19 Uhr in der Stadthalle letztmals die Möglichkeit, die Kandidaten im direkten Vergleich zu erleben. Fünf Kandidaten werden laut Norbert Stärk vom städtischen Ordnungsamt zu der Veranstaltung erwartet. Von den sieben Kandidaten haben bislang zwei ihre Teilnahme abgesagt: Der Rentner Siegfried Geprägs weilt im Ausland, die Familienhelferin Fridi Miller bewirbt sich parallel für die Stelle einer Beigeordneten in Pforzheim. Hier finde am selben Tag eine Vorstellungsrunde statt, zu der sie bereits zugesagt habe, teilt sie per Mail mit. Bei der offiziellen Kandidatenvorstellung der Stadt in der Stadthalle haben die Kandidaten zehn Minuten Redezeit. Pro Kandidat sind drei Fragen zugelassen. Für die Beantwortung räumt ihnen die Stadt noch einmal fünf Minuten ein. Die Veranstaltung wird also circa anderthalb Stunden dauern.