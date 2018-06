Stadt ehrt 59 Sportler für ihre Leistungen

„Erfolge im Sport kommen nicht von selbst“, sagt Klaus Rennwanz, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Sigmaringer Sportvereine bei der Sportlerehrung am vergangenen Montag in der Alten Schule. Vor allem gehöre neben dem eigenen Antrieb, durch Trainingsfleiß seine Grenzen zu entdecken, auch der Rückhalt durch die Familie und Trainer. „Es sind auch Leute wie Horst Saalmüller, die für ihren Sport leben und ihr Wissen und Erfahrung an die nächste Generation weitergeben“, sagt Rennwanz. Horst Saalmüller, der ebenfalls bei der Einführung der Sportlerehrung beteiligt war, begleitete seine Enkel, die ebenfalls Sportmedaillen erhielten.

„Sie sind die besten Sportler der Kreisstadt und sie alle sind Vorbilder“, sagt Bürgermeister Thomas Schärer, der gemeinsam mit der Präsidentin des Sportkreises Sigmaringen, Svenja Eisemann, und der Vorsitzenden des Sportforums im Landkreis Sigmaringen, Marcus Ehm, die Sportmedaillen an die 59 Sportler überreichte. Stark vertreten waren Sportler der Postsportgemeinschaft, der DLRG, des Tennisclubs, Boxsportvereins und Sportclubs. Beeindruckt zeigten sich die Gäste zum Beispiel von der zehnjährigen Antonia Keller von der DLRG, die Bezirksmeisterin im Rettungsschwimmen und über 50-Meter-Brust wurde oder dem ebenfalls zehnjährigen Leon Schwab, der im Judo Internationaler Bodenseemeister ist. Für ihre Leistungen erhielten sie die Sportmedaille in Bronze. Bei der Aufzählung der sportlichen Erfolge gab es bei David Nopper mehrmals Applaus. Der 18-Jährige hat unter anderem den ersten Platz bei der Süddeutschen Meisterschaft in seiner Altersklasse im Hochsprung mit 2,05 Meter erreicht und durfte die Sportmedaille in Silber entgegennehmen. „Warst du auch mal zuhause letztes Jahr?“, wundert sich Rennwanz, nachdem er 25 Platzierungen bei Meisterschaften des 14-jährigen Oliver Przemus vorlas. Zwischen den Ehrungen spielte die 16-jährige Colleen Livingston von der Musikschule Gitarre und sang selbstkomponierte Lieder. Auch sie ist erfolgreich und wird am Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ teilnehmen.

Sportmedaillen in Bronze:

Antonia Keller (DLRG), Annika Frey (DLRG), Tobias Hirlinger (DLRG), Patrick Lehmann (DLRG), Moritz Kiner (DLRG), Daniel Ehmann (DLRG), Alice Schnitzer (DLRG), Leonhard Schnitzer (DLRG), Bastian Kiner (DLRG), Leon Schwab (SC/GSS), Elias Kühn (SC/GSS), Paul Wurster (SC/GSS), Maximilian Schöfer (SC/GSS), Mark Schulz (SC/GSS), Sascha Kramlich (SC/GSS), Luca Guilbaut (SC/GSS), Laura Fels (SC/GSS), Philipp Pilz (SC/GSS), Bernd Kempf (PSG), Daniel Kempf (PSG), Eva Kempf (PSG), Pawel Przemus (PSG), Franka Wurster (PSG), Tim Sedlaczek (PSG), Vanessa Hinder (PSG), Solveigh Rebsam (PSG), Mara Sedlaczek (PSG), Simon Rebholz (PSG), Xenia Rebsam (PSG), Tabea Rebsam (PSG), Tobias Stehle (PSG), Nick Bundschuh (PSG), Hannes Saalmüller (PSG), Pauline Sauter (PSG), Jonas Dollenmaier (PSG), Ida Mauch (PSG), Stefanie Ehmann (PSG), Lene Sauter (PSG),

Sportmedaillen in Silber:

Joachim Feig (BSV), Nik Schreiber (BSV), Toby Mitchell (TC), Mirco Alexander (TC), Terence Deeth (TC), Dennis Spieß (TC), Kristoffer Siegmann (TC), Alexander Schmidt (TC), Ty Luu Duc (TC), Maid Kicin (PSG), Regina Kempf (PSG), Yasmin Winterle (PSG), Markus Sthele (PSG), David Nopper (PSG), Gerhard Schatz (PSG), Eric Bundschuh (PSG), Oliver Przemus (PSG),

Sportmedaillen in Gold:

Birgit Keller

Das Stadtwappen erhielten für das Deutsches Sportabzeichen Gold:

Walter Maier (25 Jahre), Volker Langlotz (30 Jahre), Bernhard Boll (35 Jahre)