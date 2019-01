Die Eisbahn soll neu aufgelegt werden, zudem ist in diesem Jahr ein Weihnachtsmarkt unter Führung des SV Sigmaringen geplant (wir berichteten) – doch bislang gibt es keine konkreten Informationen zu beiden Vorhaben. Grünen-Gemeinderat Martin Bösch hat dies bei der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch bemängelt und bei der Stadtverwaltung einen Antrag gestellt, es möge sich ein Ausschuss aus Fraktionsmitgliedern bilden, der sich der Thematik schnellstmöglich annimmt. „Bei der Sitzung des Kulturausschusses am 23. Januar hätte das Konzept vorgestellt werden sollen“, so Bösch. „Es stand aber nicht auf der Tagesordnung.“ In Teilen der Bevölkerung bestünde der dringende Wunsch nach einem Weihnachtsmarkt. „Die Stadt blamiert sich immer wieder aufs Neue“, so Bösch. Bürgermeister Marcus Ehm informierte daraufhin das Gremium, dass für die Sitzung des Kulturausschusses am 27. Februar eine Vorstellung der Pläne vorgesehen sei und fragte Bösch, ob er bereit sei, seinen Antrag bis dahin zurückzustellen. Bösch zog daraufhin den Antrag zurück. „Das wäre ok, wenn es dann endlich vorangeht“, sagte der Stadtrat. Der Weihnachtsmarkt soll am ersten Adventswochenende auf dem Karlsplatz stattfinden.