Stadt bietet Fahrt zur Landesgartenschau an

Auf Sigmaringen folgt Schwäbisch Gmünd: Mit der Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd steht die nächste Gartenschau vor der Tür. Diese beginnt am 30. April und endet am 12. Oktober. Wie es bei (Landes-)Gartenschauen beinahe schon Tradition ist, gestalten einige ehemalige und zukünftige Gartenschaustädte einen Städtetag mit einem kulturellen Programm.

Die Stadt Sigmaringen wird sich in Schwäbisch Gmünd mit einem solchen am Samstag, 17. Mai, ab 15 Uhr auf der Remspark-Bühne, unter anderem mit einem Konzert der Stadtkapelle Sigmaringen, präsentieren. Dieser Städtetag bietet für Sigmaringer Gartenschaufreunde die optimale Gelegenheit, die Nachfolgeveranstaltung zu besuchen und dort in Erinnerungen an die Sigmaringer Gartenschau zu schwelgen.Dazu bietet die Stadt eine Busfahrt an.

Im Preis von 22 Euro inbegriffen sind ein Tagesticket zur Landesgartenschau, ein Gutschein für einen Kaffee und Kuchen in der Landesgartenschaugastronomie sowie die Kosten für die Hin- und Rückfahrt in einem Reisebus des KVB.

Abfahrt in Sigmaringen ist um 8:30 Uhr am Parkplatz Schneckengarten (Kaufland). Beginn des Programms auf der Remspark-Bühne ist um 15 Uhr. Die Rückfahrt von Schwäbisch Gmünd nach Sigmaringen erfolgt um 19 Uhr. Anmeldungen sind bis einschließlich 14. Mai in der Tourist-Info der Stadt Sigmaringen (Leopoldplatz 4, Telefon:07571/106-224) möglich. Bitte beachten: Eine verbindliche Platzzusage ist nur durch die Zahlung des Reisepreises bei der Anmeldung möglich.

Öffnungszeiten Tourist-Info: Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr; samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 13 Uhr.