Stadt bietet Ersatz für Flohmarkt an

Der Innenstadtflohmarkt, weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und beliebt, musste wegen der Corona-Bestimmungen abgesagt werden. „Deshalb möchte wir von der Tourist-Info spontan einen kleinen Drachen-Flohmarkt auf die Beine stellen“, wird Dagmar Haug, die Leiterin des Fachbereich Tourismus, in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. Termin: Samstag, 29. August.

Was ist ein „Drachen-Flohmarkt“? Ein Flohmarkt in Sigmaringen und den Sigmaringer Ortsteilen, der ausschließlich auf privaten Grundstücken aufgebaut werden darf, also nicht auf Gehwegen/öffentlichen Flächen oder Straßen. An diesem Tag wird eine Teilnahme mit einem Drachen am Grundstück für Besucher sichtbar gemacht. Es ist ausschließlich der Verkauf von Flohmarktartikeln gestattet – keine Neuware, keine Lebensmittel/Getränke. Die aktuellen Corona-Bestimmungen müssen beachtet und eingehalten werden, so der Hinweis der Stadtverwaltung.

Damit Teilnehmer mit ihrem Flohmarktstand gefunden werden, ist eine Anmeldung bis zum 14. August notwendig, da alle teilnehmenden Stände auf einem Lageplan eingezeichnet werden. Die Stadt Sigmaringen will den Flohmarkt bewerben und die „Schwäbische Zeitung“ unterstützt sie dabei.

Anmeldung: Das Anmeldeformular gibt es hier auf der Homepage der Stadt unter Aktuelles. Wer das Formular per Mail anfordern möchte, schreibt am besten direkt an die Tourist-Info: tourismus@sigmaringen.de