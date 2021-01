Stadt baut öffentliches WC

Unterhalb des Schlosses am Rande des Karlsplatzes wird im Laufe des Jahres ein öffentliches WC gebaut werden. Auf diesen Standort hat sich der Gemeinderat verständigt. Zur Auswahl standen zwei weitere Standorte. Zwei Vertreter der Freien Wähler hätten die Toiletten lieber an der Donaustraße gesehen.

Seit Jahren wird in der Kreisstadt über ein öffentliches WC diskutiert. Zuletzt hatte sich die CDU-Fraktion mehrfach dafür stark gemacht, doch unter anderem aus finanziellen Gründen verschob sich die Umsetzung mehrfach. Mit dem vom Gemeinderat gefassten Beschluss für einen Standort rückt die Verwirklichung dieses Wunsches vieler Bürger näher. Die aktuelle Situation ist aus mehreren Gründen unerfreulich: Zwar gibt es im Rathaus eine öffentliche Toilette – benutzbar ist sie nur während der Öffnungszeiten. Coronabedingt sind das Rathaus und damit die Toiletten geschlossen. Die zweite öffentliche Toilettenanlage im Parkhaus ist in die Jahre gekommen und nicht barrierefrei zugänglich. Ältere Sigmaringer erinnern sich daran, dass es früher an der Fürst-Wilhelm-Straße beim heutigen Haus Frieling (Boutique Liebelei) eine Bedürfnisanstalt gegeben hat, doch das liegt mehr als eine Dekade in der Vergangenheit.

Der Gemeinderat konnte sich zwischen drei Standorten entscheiden: Donaustraße vor der Schlosserei Eichelmann, Karlsplatz und Leopoldplatz. Die Stadtverwaltung plädierte aus diesen Gründen für den Standort in der an die Karlsplatz angrenzende Grünfläche: Die Wege von der Innenstadt und dem auf dem Marktplatz stattfindenden Wochenmarkt seien kurz. Zudem könne die Toilette von Schlossbesuchern benutzt werden. Eine Vielzahl der jährlich zwischen 80 000 und 90 000 Besucher komme auf dem Busparkplatz an.

Jürgen Henzler und Peter Herr von den Freien Wähle waren anderer Meinung: Da das Parkhaus und damit die dortigen Toiletten ebenfalls saniert werden sollen, gebe es für diesen Bereich bereits eine Lösung. „Deshalb bin ich für die Donaustraße, weil dann an diesem Ortseingang ebenfalls eine Toilette haben“, sagte Henzler. „Die Toilette im Parkhaus ist unterdimensioniert und nicht geschlechterneutral“, entgegnete der Bürgermeister. Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung entschied sich der Gemeinderat für den Standort am Karlsplatz. Die Anlage müsse so beleuchtet werden, dass sich Frauen im Dunklen hintrauen, forderte Jutta Wolf (Grüne).

Stadtbaumeister Thomas Exler legt wert darauf, dass weder die Größe, noch das Aussehen, noch die Anzahl der Toiletten entschieden ist. Das Bauamt wird die Bedürfnisanstalt planen und dem Gemeinderat zur Entscheidung vorlegen. Ein Betrag in Höhe von 350 000 Euro ist für den Bau, der im Laufe des Jahres angegangen werden soll, vorgesehen.