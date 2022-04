Stabwechsel beim Förderverein Benzinger Wasserturm

Günter Hahn gibt nach 17 Jahren Vorsitz ab beim Förderverein Benzinger Wasserturm. Die Hauptversammlung fand vor Kurzem im Hotel Gasthof „Sternen“ statt.

Mit seinem Bericht über die zurückliegenden Vereinsaktivitäten musste Hahn weit ausholen. Die letzte Zusammenkunft des Vereins war im April 2019 gewesen. Zweimal war die Versammlung aufgrund der Coronamaßnahmen ausgefallen. Ebenfalls ausgefallen waren in den Jahren 2020 und 2021 die sonst üblichen Vereinsaktivitäten, die Teilnahme am Weihnachtsmarkt in Winterlingen und dasWasserturmfest zum Tag des offenen Denkmals.

Obwohl dann ab dem Frühjahr 2020 alle Vereinsaktivitäten stillstanden, konnte der Wasserturmvorsitzende noch von einem besonders positiven Ereignis aus dem Jahr 2020 berichten. Endlich war es nach jahrelangem Ringen mit der Denkmalbehörde gelungen, die Genehmigung für eine dringend notwendige Erhaltungsmaßnahme am Wasserturm zu bekommen. Von April bis Juni 2020 wurden am Wasserturm Betonsanierungsarbeiten durchgeführt und der Außenanstrich komplett erneuert. Die Kosten in Höhe von fast 50.000 € wurden je zur Hälfte von der Gemeinde Winterlingen und dem Förderverein getragen.

Vor dem mit Spannung erwarteten Tagesordnungspunkt Neuwahlen resümierte der Vorsitzende Hahn noch einmal die zurückliegenden 25 Jahre seit der Vereinsgründung. Durch die Anerkennung des Wasserturms als herausragendes Baudenkmal im Jahr 1998 und der in den Jahren 1999 und 2000 durchgeführten Generalsanierung, sei es dem Verein gelungen, für eine dauerhafte Erhaltung des Benzinger Wahrzeichens zu sorgen. Durch die anschließende Einrichtung einer Galerie, die Verwendung als Standesamt, Führungen von Gruppen und die Öffentlichkeitsarbeit bei vielen Vereinsaktivitäten, sei es gelungen eine große Akzeptanz für die zukünftige Erhaltung des Wasserturms in der Großgemeinde Winterlingen zu erreichen. „Hierbei konnte ich mich“, so der Vorsitzende, „immer auf die Mitarbeit meines Ausschusses und vieler Vereinsmitglieder verlassen.“

Gleichwohl sei er, nach den Erfahrungen der letzten beiden Jahre, nicht mehr bereit, sich weiterhin ehrenamtlich zu engagieren. Zu viel Kraft ginge verloren durch behördliche Auflagen und Vorschriften. So sei die dringend erforderliche Erhaltungsmaßnahme am Turm jahrelang durch die Denkmalbehörde verhindert worden.

Ebenso sei es für einen kleinen Verein beinahe nicht mehr möglich, ein öffentliches Fest zu organisieren. Hygieneauflagen, Sicherheitsvorschriften, Anträge und Gestattungen und neuerdings Zugangskontrollen, machen die Durchführung nahezu unmöglich. Dazu komme noch die Planungsunsicherheit durch mangelnde Verlässlichkeit der Politik, die neuerdings jeden Tag in einer neuen Zeit aufwache.

Bei den anschließenden Wahlen wurde der bisherige 2. Vorsitzende Peter Pawtowski zum Vorsitzenden gewählt. Den stellvertretenden Vorsitz übernahm Ewald Hofmann. Ralf Witt rundet als neuer Kassier des Vereins die erweiterte Vorstandschaft ab. Neuer Schriftführer ist Luca Belz und ebenfalls neu als Beisitzer wurden Michael Blatt und Tim Hofmann gewählt. Wiedergewählt und seit der Gründung des Vereins im Ausschuss wurde Gottfried Wiehl.

Zuletzt bedankte sich Hahn noch bei „Turmwächter“ Dietmar Abt, der sich seit vielen Jahren liebevoll um den Turm gekümmert hat, und das nun aufgrund seines Alters nicht mehr tun kann.