Staatssekretärin spricht beim Neujahrsempfang

Der CDU-Kreisverband lädt am morgigen Mittwoch zu seinem Neujahrsempfang in die Aula der Alten Schule nach Sigmaringen ein. Als Rednerin wird Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch erwartet. Gurr-Hirsch spricht zum Thema „Zukunftsfähige ländliche Raume – von den Kommunen mit gestaltet“. Die Staatssekretärin Gurr-Hirsch gehört seit 2001 dem Landtag von Baden-Württemberg an. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften, Politik und evangelische Religion an der berufspädagogischen Hochschule war sie Studienrätin an der kaufmännischen Berufsschule Heilbronn. Zudem ist sie staatlich anerkannte Hauswirtschafterin. Seit Mai 2016 ist sie Staatssekretärin im Ministerium ländlicher Raum und Verbraucherschutz – ein Amt das sie bereits von 2004 bis 2011 ausgeübt hatte. Der Neujahrsempfang beginnt um 19 Uhr. Mitglieder und Interessierte sind eingeladen. Anmeldung wird erbeten bei der CDU-Kreisgeschäftsstelle unter Telefon 07571/12345 (vormittags).