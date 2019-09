Springen bis zur Klasse S

Erneut richtet der Reitclub Sigmaringen sein großes Spring- und Dressurturnier bis Klasse S* aus. Vom 6. bis 8. September dreht sich auf der Reitanlage in Pault bei Inzigkofen alles rund ums Pferd: Springreiten, Dressur und Führzügelwettbewerbe stehen im Mittelpunkt. Drei Tage Reitsport der Extra-Klasse. 29 Prüfungen, vom Führzügel-Wettbewerb bis hin zur schweren Springprüfung der Klasse S. Edgar Wagner vom Reitclub Sigmaringen sagt: „An allen drei Tagen bieten wir von morgens bis abends Programm.“

Aktuell sind 600 Nennungen eingegangen. Da einige Reiter mit zwei oder mehr Pferden gemeldet haben, werden es insgesamt rund 400 Reiter sein, die die Prüfungen in Sigmaringen absolvieren. „Mit diesen Zahlen befinden wir uns so ziemlich auf dem Niveau der Vorjahre. Wir sind sehr zufrieden. Ebenso können wir so alle drei Tage schön mit Prüfungen füllen, haben keinen zu engen Zeitplan, sodass es für Reiter, Pferde und auch für uns ein entspanntes und reibungslos ablaufendes Turnier werden sollte“, sagt Edgar Wagner.

Prüfungen gibt es wieder für jede Altersklasse. Für die Jüngsten stehen Führzügel- und Reiterwettbewerbe an, für die Großen Springprüfungen bis zur Klasse S und Dressurprüfungen bis zur Klasse L. Die Reiter müssen in der L-Dressur eine Kür zusammenstellen zu Musik, die sie selbst aussuchen. Diese wird genau auf Pferd und Reiter abgestimmt. Eine einfallsreiche Choreografie und eine darauf abgestimmte Musik soll das Gesamtkunstwerk von Reiter und Pferd unterstreichen und die Zuschauer auf den Paulterhof locken. Lokalmatadorin Lisa-Marie Fersch vom Reitclub Sigmaringen startet ebenfalls. Sie sagt: „Ich starte mit meinem 12-jährigen Schimmel-Wallach, einem Oldenburger, der im Moment super drauf ist. Und dann noch mit meiner jungen, sieben Jahre alten Stute Elfe, die nach ihrer längeren Verletzungsphase endlich wieder fit ist. An unserem Turnier gefällt mir die tolle Zusammenarbeit von allen im Verein. Auch wenn es auf dem eigenen Turnier immer etwas schwieriger zu reiten ist, weil die Pferde den Platz eigentlich anders kennen und dadurch sehr angespannt sind, freue ich mich trotzdem sehr darauf.“

Reiter aus Nah und Fern

Weitere zahlreiche Lokalmatadore werden in Sigmaringen dabei sein, aber auch Reiter aus Ulm, Singen oder Bad Waldsee kommen nach Hohenzollern. Jürgen Nüssle, Vorsitzender des Reitclubs Sigmaringen, steht mit dem Team seit Wochen in den Vorbereitungen, um die Turniertage für Reiter, Pferd und Zuschauer so angenehm wie möglich zu gestalten. Reit- und Abreiteplatz bekommen den letzten Schliff, damit Pferde und Reiter gute Bodenverhältnisse haben. Im großen Zelt werden den Gästen ein vielfältiges Kuchenbuffet, Seelen, Pommes und andere Köstlichkeiten angeboten. Das Ambiente lädt zugleich zum Verweilen ein. Genießen der spannenden Wettbewerbe ist daher für die Besucher mehr als möglich.

„Durch den Wechsel im Vorstand war das Zeitfenster der Organisation deutlich kürzer, da ja auch noch andere Projekte anstanden und man sich erstmal zusammenfinden musste. Allerdings hat der ehemalige Vorstand gute Vorarbeit geleistet, sodass das Turnier wie in den vergangenen Jahren auch sehr rund und harmonisch verlaufen wird“, sagt Jürgen Nüssle.