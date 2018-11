Sportler sammeln bei Marathon im Indoor-Cycling Spenden für Krebskranke

Ein Marathon der etwas anderen Art hat am Samstagnachmittag in den Räumen des Sportcenters Sigmaringen stattgefunden: Spinningfreunde aus Mengen und Umgebung radelten sechs Stunden lang für einen guten Zweck. Wie die Schwäbische Zeitung berichtete, fand der Indoor-Cycling-Marathon bereits zum 5. Mal statt. Dabei floss nicht nur jede Menge Schweiß ins Handtuch, sondern vor allem auch viel Spendengeld in die Kasse der Angelo-Stiftung.

Aus einem abgedunkelten Raum im Souterrain des Sportcenters wummert flotte Musik, rhythmisch durchzucken Lichtblitze das Dämmerlicht. Was im ersten Moment eher an eine rauschende Party als an ein sportliches Event erinnert, entpuppt sich beim genaueren Blick durch die Glastür als der Indoor-Cycling-Marathon zugunsten der Angelo-Stiftung. Dicht an dicht standen 21 Räder, allesamt besetzt von ausdauernden Freunden des Spinnings, choreografiert von Trainern, die mit ihren Ansagen für die nötige Abwechslung sorgten. Sechs Stunden lang treten alle in die Pedale, ein kraftzehrender und auspowernder Sport, der aber dennoch den Spaß an der Bewegung im Team in den Vordergrund stellt.

„Die gefahrenen Kilometer sind nicht wichtig, auch wenn von unseren insgesamt 27 Teilnehmern mit Sicherheit 20 die kompletten sechs Stunden absolvieren und dann ungefähr 150 Kilometer in den Beinen haben werden“, so die Einschätzung von Trainer Herbert Sorg, der diesen Marathon wieder gemeinsam mit Marcus Söhner aus Bad Saulgau organisiert hatte. Zweck der Veranstaltung war vor allem ein sozialer: Wie im Vorjahr wird die Angelo-Stiftung, die krebskranke Familien unterstützt, wieder einen Spendenscheck mit einer Summe im vierstelligen Bereich erhalten. Die sieben Sponsoren, Firmen aus der Region, zahlen für jede gefahrene Stunde pro Rad 1,50 Euro, dazu kommen noch die jeweils 20 Euro Startgebühr der Teilnehmer.

Nach jeder Stunde wurde eine Pause von zehn Minuten eingelegt, ein reichhaltiges Buffet wartete zur Stärkung. „Ich habe drei Stunden geschafft, jetzt übergebe ich an meine Eltern“, sagt Isabell Czarkowski aus Hohentengen, die sich ein kleines Dessert schmecken ließ. Für die junge Frau war es bereits die dritte Teilnahme am Marathon. Sabine Rick gab nach zwei Stunden ihr Rad ab, „mir macht leider mein Knie etwas zu schaffen“. Bingens Bürgermeister Jochen Fetzer schaute auch vorbei, er absolvierte ebenfalls beachtliche zwei Stunden. Egal, ob eine, zwei oder sechs Stunden – Spinning ist eine schweißtreibende Herausforderung und eine Stunde kann lang werden. Für die nötige Motivation und Unterhaltung sorgten am Samstag nicht nur entsprechende Rhythmen und die Trainer, sondern auch eine Leinwand. Bilder vom gemeinsamen Konzertbesuch bei Dieter-Thomas Kuhn, Spielfilme mit entsprechender Musik und Bilder von einer Australientour flimmerten über die Leinwand. „Und dazu Musik von AC/DC, das passt“, grinste Herbert Sorg, der im Vorfeld Tausende Bilder sortiert, Filme geschnitten und Musik gemixt hatte. Auch Bilder von seiner Fahrt Schweiz - Italien, die er mit seiner Motorradkamera aufgenommen hatte, wurden gezeigt.

Neben dem sozialen stand in diesem Jahr der gemeinschaftliche Aspekt für die Sportler noch stärker im Fokus: Nach Querelen mit dem Betreiber des Top Five in Mengen haben viele Spinningfreunde dem Fitnessclub den Rücken gekehrt und somit ihren wöchentlichen Trainingsort verlassen.

Herbert Sorg, der elf Jahre lang im Top Five als Trainer unter Vertrag stand, sieht das Auseinanderbrechen wehmütig und optimistisch zugleich. „Ich wollte in diesem Jahr eh kürzer treten“, so der 62- Jährige. „Aber dass es unter diesen Umständen passiert ist, bedaure ich natürlich sehr. Sorgen um die Zukunft mach ich mir aber nicht, das Sportcenter hier in Sigmaringen ist eine vielversprechende Option.“