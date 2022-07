Spiel und Spaß für die ganze Familie

Das Sigmaringer Entenrennen feiert in diesem Jahr ein großes Comeback. Das traditionelle Familienfest findet nun am Sonntag, 10. Juli, zum zwölften Mal statt. Laut Veranstalter stürzen sich dann mehrere Tausend Plastikentchen pünktlich um 14 Uhr in ihrem Rennkostüm in die Fluten der Donau. Von der Brücke an der Laizer Straße bis zur Brücke an der Burgstraße sind die Enten je nach Strömung etwa eine halbe Stunde unterwegs.

Die Organisatoren des Round Table 162 Sigmaringen haben sich auch in diesem Jahr ein umfangreiches Programm für die ganze Familie einfallen lassen, das von Ponyreiten über Sportaktionen bis hin zu Hüpfburgen reichlich Abwechslung und Spaß für die kleinen und großen direkt an der Donau entlang der Rennstrecke bietet. „Wir wollten dieses Jahr vor allem auch wieder ein Fest für die ganze Familie organisieren“, berichtet Round Table Präsident Fabian Lohner aus Inzigkofen in einer Pressemitteilung. „Natürlich sind die Angebote kostenfrei, dennoch freuen wir uns, wenn die Besucher zuvor oder am Renntag auch eine Ente für den guten Zweck erwerben“, so Lohner weiter.

In erster Linie geht es dem Serviceclub aus Sigmaringen um Spenden, die sie für den guten Zweck bei dieser Aktion einsammeln. Wie bereits beim letzten Mal werden erneut die Beschaffung von Trösterbären für das DRK in Sigmaringen sowie die Einrichtung des Landkreises „Eltern erfahren Antworten (Elefant)“ unterstützt. „Diese wertvolle Einrichtung unterstützen wir bereits seit deren Gründung in regelmäßigen Abständen. Die lebenspraktischen Kursangebote sind eine nachhaltige Bereicherung und Unterstützung von Familien in Erziehungsfragen im Landkreis“, sagt Vizepräsident und Bürgermeister Stephan Frickinger aus Leibertingen. Jeder kann mit einem kleinen Beitrag die Aktion unterstützen und dabei sogar noch Preise gewinnen, die der Round Table Sigmaringen von Spendern im Vorfeld des Rennens organisiert. „Auf dem Stadtfest konnten wir bereits weit über 1000 Entenlose an die Bevölkerung bringen. Das ist ein neuer Rekord“, sagt Präsident Fabian Lohner.

Lose für eine Original-Rennente können im Vorverkauf auf dem Sigmaringer Wochenmarkt samstags am 2. und am 9. Juli sowie am Renntag selbst entlang der Rennstrecke bis kurz vor Start noch erworben werden. Weiterer Vorverkauf ab sofort bei Autohaus Ramsperger in Laiz und Intersport Dietsche in Mengen.