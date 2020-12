Spende soll für einen Nottopf verwendet werden

Große Freude hat eine Geldspende von 2000 Euro bei der Leiterin der Krebsberatungsstelle (KBS) Sigmaringen, Annette Hegestweiler, ausgelöst. Die Spende überreichte Tanja Maier von der Geschäftsführung der gleichnamigen Firma aus Gammertingen.

„Die Krebsberatungsstelle zu unterstützen ist mir eine Herzensangelegenheit“, sagte die Überbringerin der Spende. Denn sie selber und zwei weitere Familienangehörige mussten sich mit einer schweren Krebserkrankung auseinandersetzen. Aus eigener Erfahrung wisse sie, was es für den Betroffenen, aber auch für dessen Familienangehörige bedeutet, eine solche Diagnose zu bekommen und nicht zu wissen, wie das Krankheitsgeschehen ausgehen wird. „Die Beratung und seelische Unterstützung, die wir hier bekommen haben, hat uns geholfen, aus so manchem tiefen Loch wiederherauszukommen, Hoffnung zu schöpfen und sich mutig zu dem Schicksal zu stellen“.

Durch die jahrelange Betreuung und Begleitung sei eine tiefe Verbundenheit mit den Mitarbeitern der Krebsberatungsstelle entstanden, die auch jetzt, nach Überwindung der Krankheit, nicht abgerissen sei. „Was hier geleistet wird“, sagte Tanja Maier mit Nachdruck, „ist mit Geld nicht zu bezahlen!“

Annette Hegestweiler, Diplom-Sozialpädagogin und Psychoonkologin, die seit der Eröffnung der Beratungsstelle im Januar 2016 die vom Verein „Psychosozialen Krebsberatungsstelle Sigmaringen“ getragenen Einrichtung leitet, zeigte sich hocherfreut über die Spende. Mit Erlaubnis von Tanja Maier will sie das Geld für einen „Nottopf“ verwenden, um Betroffenen, die durch die Krebserkrankung in einen finanziellen Engpass geraten sind, spontan und unbürokratisch helfen zu können. Es sei bereits wiederholt vorgekommen, dass durch eine langwierige onkologische Erkrankung eines Familienmitglieds die Finanzen des betreffenden Haushalts in eine derartige Schieflage geraten seien, „dass dringend Benötigtes wie eine kaputtgegangene Waschmaschine, ein defekter Herd oder ein Heißwasserboiler, der das Zeitliche gesegnet hat, nicht mehr bezahlt werden konnte“, so die Psychoonkologin.

In der Regel bekomme die Öffentlichkeit nicht mit, welch tiefgreifende Einschnitte eine sich unter Umständen über Jahre hinziehende Krebserkrankung in einem Familienverbund verursacht. Nicht nur psychologische Hilfe soll den Betroffenen und deren Familienmitgliedern in den kostenlosen Beratungen der KBS zuteilwerden, auch das Leiten durch den bürokratischen Dschungel, das Aufzeigen von Wegen zu anderen Hilfsangeboten oder das Erhellen medizinischer Sachverhalte auf verständlichen Ebenen bis hin zu alltagspraktischen Dingen hat sich die Beratungsstelle auf die Fahnen geschrieben. „Ich bin überaus dankbar, dass es diese segensreiche Einrichtung in Sigmaringen gibt“, sagte Tanja Maier. Wegen der Corona-Pandemie liegen allerdings Angebote wie Vorträge, Kunsttherapie, Meditation oder Kindernachmittage auf Eis.

Hegestweiler berichtete, dass künftig 80 Prozent der Kosten für eine KBS über die Krankenkassen finanziert werden soll. 15 Prozent wollen das Land und der Bund zusteuern; die restlichen fünf Prozent müssen die Krebsberatungsstelle und der Trägerverein selbst aufbringen.