Spende für ukrainische Familie im Josefinenstift

Das Josefinenstift Sigmaringen der Vinzenz von Paul gGmbH im Betreuten Wohnen hat im März eine ukrainische Flüchtlingsfamilie aufgenommen. Die Hilfsangebote durch Anwohner, Bewohner des Hauses und Mitarbeiter waren sehr groß, die Flüchtlingsfamilie erhielt viele Sachspenden. Das berichtet die Vinzenz von Paul gGmbH in einem Schreiben.

Aufgrund der hohen Spendenbereitschaft riefen Nicole Csarmann, Pflegedienstleitung im Josefinenstift und ihre Nachbarin Samantha Marchese vom gleichnamigen Atelier, einem Blumen- und Floristikfachgeschäft in Stetten am kalten Markt, die Aktion „wir wollen helfen“ ins Leben. Die Floristin Marchese band Blumensträuße in den Farben der Ukraine (gelb/blau), die im Josefinenstift sowie bei ihr im Floristikfachgeschäft verkauft wurden.

Die Spendenbereitschaft war sehr groß: Auch nach Ablauf der Aktion kamen immer noch Kunden zu in das Blumenfachgeschäft um zu spenden, heißt es im Bericht weiter. Dadurch konnte die Spendensumme von 333 Euro erreicht werden. Anfang April übergaben Samantha Marchese, Nicole Csarmann (PDL Josefinenstift) und Heike Dreher, Seelsorgebeauftragte der Vinzenz von Paul gGmbH die Geldspende an die ukrainische Flüchtlingsfamilie. „Die Familie ist sehr überwältigt von den Hilfsangeboten und der Geldspende, sie freuen sich sehr in unseren Kreis aufgenommen zu werden“, berichtet Nicole Csarmann.