Spende des Basarteams soll die Nachwuchsarbeit födern

Den Erlös des Frühjahrsbasars in Höhe von 300 Euro haben Adelinde Maier und Petra Henselmann vom Laizer Basarteam der KFD an den FC Laiz gespendet.

Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehens übergaben sie die Spende beim Sommerfest an den Vereinsvorsitzenden Armin Wurster. „Wir möchten, dass es der Nachwuchsarbeit zugutekommt“, so Adelinde Maier. Dreimal im Jahr organisiert das Team Basare, zwei für Kinderbekleidung, einen für Spielzeug.

Zehn Prozent des Verkaufserlöses werden einbehalten und an Einrichtungen im Ort gespendet. Den Kindern in Laiz etwas Gutes tun, das ist die Devise des Teams. Die Fußballer freuen sich, wofür sie das Geld verwenden, wollen sie in ihrer nächsten Sitzung besprechen.