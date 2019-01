Spektakulärer Unfall in Sigmaringen: Frau leicht verletzt

Ein spektakulärer Unfall hat sich am Montagmorgen in der Karlstraße ereignet: Ein Auto überschlug sich und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Laut Polizeiangaben fuhr eine Ford-Fahrerin stadtauswärtskommend Richtung Innenstadt, auf Höhe des Finanzamts krachte sie rechts in einen parkenden Fiat, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Laut Angaben eines Polizisten an der Unfallstelle sei die Frau wohl abgelenkt gewesen, weil sie etwas im Beifahrerraum gesucht hatte. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

An ihrem Auto, mutmaßlich auch am Fiat, entstanden Totalschäden in Höhe von schätzungsweise insgesamt 15 000 Euro. Die Karlstraße war bis zur Bergung durch den Abschleppdienst einseitig gesperrt.