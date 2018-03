SPD verlangt weitere Antworten von Strobl

Für Innenminister Thomas Strobl (CDU) ist die Aufregung um das Sigmaringer Sicherheitskonzept noch nicht vorbei. Die SPD verlangt weitere Antworten vom Innenministerium in einer schriftlichen Anfrage, die der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt. SPD-Innenexperte Sascha Binder sagte dazu am Donnerstag: „Thomas Strobl muss sich vor dem Parlament verantworten. Gleichzeitig legen wir jetzt schon mit einem Antrag nach, um die widersprüchliche Kommunikation seit Samstag aufzuarbeiten und hoffentlich endlich Antworten auf Fragen zu bekommen, die im Innenausschuss unbeantwortet geblieben sind.“

Diesem Gremium hatte sich Strobl bereits am Mittwoch gestellt. Der Minister hat aus Sicht von SPD und FDP vorschnell den Einsatz verdeckter Kräfte im Sigmaringer Prinzenpark verkündet. Mit eine entsprechenden Pressemitteilung habe Strobl die Beamten ebenso in Gefahr gebracht wie den Erfolg des gesamten Einsatzes. Auch Polizeigewerkschaften hatten den Minister dafür scharf kritisiert. Zudem mussten nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ zumindest Teile der geplanten Maßnahmen verschoben werden. Auch Landespolizeipräsident Gerhard Klotter hat das laut SPD vor dem Innenausschuss bestätigt.

Unter anderem wollen die Sozialdemokraten nun Auskunft darüber, mit wem das Ministerium die umstrittene Pressemitteilung abgestimmt hat und welche Erfolge die Arbeit der Polizei in Sigmaringen bisher hatte. Außerdem heißt es in der Anfrage der SPD man wolle wissen, „wie der Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration zu der Auffassung gelangt ist, dass die Kriminalpolizei immer verdeckt arbeitet“. Das hatte Strobl bei einer Pressekonferenz am Montag gesagt.

CDU hält Vorwürfe für ausgeräumt

Aus Sicht der CDU und der Grünen sind die Vorwürfe gegen Strobl jedoch haltlos. Der Minister habe keinesfalls Geheimnisse verraten, sondern lediglich einen üblichen Polizeieinsatz angekündigt. Dabei handelt es sich aber laut Innenministerium nicht um „Undercover Polizisten“, die mit falscher Identität über lange Zeit in einem kriminellen Milieu ermittelt. Es seien lediglich Kriminalpolizisten in Zivil unterwegs. Das anzukündigen sei schon deshalb vertretbar, weil sich so der Druck auf die Kriminellen erhöhe.

Die Grünen rügten allerdings die unprofessionelle Pressearbeit des Ministers, die für Unruhe in der Polizei gesorgt habe. Ähnlich äußerte sich die AfD. Liberale und Sozialdemokraten halten die Sache aber längst nicht für ausgestanden. Deswegen muss sich Strobl den Fragen alle Parlamentarier am kommenee Mittwoch im Stuttgarter Landtag stellen.

Bürgermeister hält Aufregung für übertrieben

Sigmaringens Bürgermeister Thomas Schärer (CDU) dagegen kann die Aufregung nicht nachvollziehen. Wichtig sei vielmehr, dass sich die Sicherheitslage in Sigmaringen bessere. Dort stellen Flüchtlinge und Wohnungslose die Polizei vor Probleme. Delikte wie Diebstahl, Pöbeleien und Drogenhandel nehmen zu.