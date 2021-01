SPD-Rätin bekräftigt DGB-Kritik an Pflegekonzern Orpea

SPD-Gemeinderätin Susanne Fuchs hat auf unseren Artikel zum künftigen Pflegeheim auf dem Panhans-Areal reagiert. „Wir sorgen uns um unsere Bürger. Wenn wir uns dem Betreiber ausliefern und vor ihm die Augen verschließen, machen wir uns angreifbar“, sagte die Gemeinderätin, die auch im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) aktiv ist.

DGB macht auf Missstände in Unternehmen aufmerksam

In einer Pressemitteilung hatte der DGB auf Missstände, die in von der Firma Orpea betriebenen Pflegeheimen aufgetreten sein sollen, aufmerksam gemacht. Das Management kenne keinen Skrupel, um gegen Beschäftigungsrechte zu verstoßen. Außerdem sei die schlechte Pflegequalität mehrfach europaweit in die Schlagzeilen geraten, lautete die Pressemitteilung der Gewerkschaft.

Laut dem Pressesprecher von Orpea Deutschland, Bernhard Rössler, ist die Kritik haltlos und pauschalisierend, er findet das Schreiben des DGB polemisch. „Es werden hier verschiedene Bereiche – Rehakliniken und Pflegeheime – vermischt“, sagt Rössler auf Anfrage unserer Zeitung. „Das ist, wie wenn sie Seat und VW verwechseln. Das sind auch rechtlich gesehen zwei Paar Stiefel.“ Zudem würden die genannten Ereignisse schon weit zurückliegen.

Ich nehme diese eine Meinung der Gewerkschaft nicht als wahr hin. Bürgermeister Marcus Ehm

Auf eine ähnliche Weise reagierte Bürgermeister Marcus Ehm in der Gemeinderatssitzung auf die Aussagen von Susanne Fuchs und den Artikel in unserer Zeitung. Von Behördenseite seien diese Vorwürfe „nicht annähernd bestätigt“, sagte der Bürgermeister. „Ich nehme diese eine Meinung der Gewerkschaft nicht als wahr hin.“

SPD-Gemeinderätin Fuchs bat den Bürgermeister, das in verschiedenen Presseartikeln beschriebene Gebaren der Firma Orpea näher zu prüfen und in einer Sitzung des Gemeinderats darüber zu berichten. „Wir schauen uns das mit offenen Augen an oder laden jemanden ein, der sich im Rat vorstellt“, sagte Ehm.

Berliner Investorengruppe übernimmt Panhans-Areal

Wie mehrfach berichtet, hat eine Investorengruppe aus Berlin das Panhans-Areal gekauft, um dort sowohl ein Pflegeheim als auch seniorengerechte Wohnungen zu errichten. Grundsätzlich zeigte sich der Gemeinderat bislang dem Projekt aufgeschlossen gegenüber.

Rein rechtlich ist es allerdings noch nicht in trockenen Tüchern. Aktuell arbeitet die Stadt am Bebauungsplan, der die Einzelheiten regelt. Klar ist bereits, dass die zur Orpea gehörende Tochtergesellschaft „Haus Edelberg“ das Sigmaringer Pflegeheim betreiben wird, wenn die Stadt die Freigabe zum Bau erteilen wird.