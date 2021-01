SPD-Kandidaten kritisieren Schulöffnungschaos

In einer Pressemitteilung kritisieren Wolfgang Schreiber und Robin Mesarosch, SPD-Kandidaten für Landtag und Bundestag im Kreis Sigmaringen, das Schulöffnungschaos der Landesregierung. Wegen einer Mutation in einer Freiburger Kita ist die vorzeitige Öffnung abgesagt worden. „Dieses chaotische Hin und Her ist eine Belastung für alle Betroffenen, die so nicht planen können. Gerade wenn Familien in der Krise belastet sind, ist die Kurzsichtigkeit der Landesregierung eine weitere unnötige Last“, schreiben die Kandidaten der SPD. Sie begrüßen im Grundsatz, dass die Kitas und Schulen vorerst geschlossen bleiben. „Das ist wegen der Ansteckungsgefahr leider notwendig.“