Sparkassenstiftung sucht engagierte Naturschützer

Die Sparkassenstiftung der Landesbank Kreissparkasse schreibt zum dritten Mal einen Umweltpreis aus. Damit soll besonderes Engagement für Umwelt- und Naturschutz in der Region ausgezeichnet werden, Bewerbungen sind ab sofort möglich. „Wir möchten die Aufmerksamkeit auf Themen lenken, die uns wichtig sind“, sagt Landrätin Stefanie Bürkle. „Natur und Umwelt sind in unserem Gebiet eine Stärke, da bietet sich ein solcher Preis einfach an.“

Bewerben kann sich prinzipiell jeder – Einzelpersonen genauso wie Gruppen, Institutionen, Vereine oder Firmen. Einzige Voraussetzung: „Es muss in unserem Geschäftsgebiet sein“, sagt Michael Hahn, Vorstandsvorsitzender der Landesbank Kreissparkasse. Und natürlich der Umwelt in der Region nützen: Ob es die Anlage und Pflege eines Biotops ist, ein Schulgarten oder eine Initiative zur Vermeidung von Müll – der Kreativität sollen bewusst keine Grenzen gesetzt werden. „Uns ist allerdings wichtig, dass das Projekt nachhaltig ist und einen gewissen Vorbildcharakter hat“, sagt Bürkle. „Es sollte sich nicht um ein kurzes Strohfeuer handeln. Es geht darum, die vorhandenen Potenziale in unserer Region zu nutzen und zu würdigen.“ In der Vergangenheit gab es immer zehn bis 15 Bewerber. „Wir loben zwar 2500 Euro aus, aber wir können das Geld auch teilen“, sagt Hahn. „Zuletzt hoben sich jeweils zwei deutlich von den anderen Bewerbern ab, zwischen diesen beiden fiel uns die Auswahl aber schwer.“ Daher sei der Umweltpreis in den Jahren 2013 und 2015 auch an jeweils zwei Preisträger gegangen.

2013 gewannen die Firma Karl Späh in Scheer mit der Umsetzung eines Umweltschutzkonzepts sowie die DRK-Bergwacht-Bereitschaft Sigmaringen für die Pflege der Heidelandschaft als Lebensraum seltener Flora und Fauna.

2015 erhielt die NAJU-Gruppe Mengen-Scheer-Hohentengen-Ostrach den Preis für ihr Engagement zur Förderung des Umweltgedankens bei Kindern und Jugendlichen. Die Bäuerliche Vermarktung oberes Donautal überzeugte die Jury mit ihrem Beitrag zur Erweiterung der Vielfalt einheimischer Streuobstwiesen. Über die Vergabe des Umweltpreises entscheidet eine Jury.