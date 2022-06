Sparkassenstiftung spendet ans Frauenbegegnungszentrum

Die in die Jahre gekommenen Gruppenräume im Frauenbegegnungszentrum (FBZ) in Sigmaringen wurden renoviert und können nun für die Krabbel- und Stillgruppe sowie einen Offenen Treff genutzt werden. Unter anderem wurden die Türen und Heizkörper lackiert, Wände gestrichen und neue Einrichtungsgegenstände angeschafft. Die Sparkassenstiftung der Landesbank Kreissparkasse hat das Vorhaben mit 500 Euro unterstützt und so die neue Einrichtung der drei Gruppenräume ermöglicht. Das teilt die Sparkasse mit. Auf dem Bild: Michael Hahn,Vorstandsvorsitzender der Landesbank Kreissparkasse, und Irmgard Jäger-Stiehle,Vorsitzende des Frauenbegegnungszentrums. Foto: Sparkasse