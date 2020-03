Sparkassen-Chef Hahn: „Unsere Kunden möchten ihr Geld vermehren“

Trotz eines schwierigen Marktumfeldes mit stark gefallenen Zinsen ist es der Sparkasse gelungen, gute Geschäftsergebnisse zu erzielen. Das Ergebnis nach Steuern lag nach Angaben der Bank auf Vorjahresniveau und betrug 2,481 Millionen Euro. Insgesamt zahlte die Sparkasse 3,9 Millionen Euro gewinnabhängige Steuern. Vor Steuern lag der Gewinn bei 6,4 Millionen Euro (Vorjahr rund elf Millionen Euro). Die Bilanzsumme ist nach vorläufigen Zahlen um 135 Millionen Euro auf 1,830 Milliarden Euro angestiegen, teilt die Sparkasse in einer Pressemitteilung mit.

„Wir erfahren, dass die Abschaffung des Zinses inzwischen bei jedem Kundengespräch zu Geldanlagen eine bedeutende Rolle spielt“, wird Vorstandsvorsitzender Michael Hahn in der Mitteilung zitiert. „Kunden möchten nicht nur einfach Geld beiseite legen, sondern ihr Geld vermehren und nutzen dazu verstärkt unsere Wertpapierberatung.“ Bei nachhaltigen Geldanlagen und monatlichen Sparplänen für Fonds stieg die Nachfrage besonders: Zum Jahresende legten mehr als 4000 Kunden per Dauerauftrag jeden Monat Geld in Wertpapieren und Aktien an.

Dennoch kam es auch bei den Kundeneinlagen zu einem Zuwachs von 4,2 Prozent. Wie die Sparkassen bundesweit erlebt auch die Landesbank Kreissparkasse seit Jahren einen Zulauf an Kunden, die ihr Geld sicher verwahren möchten. 2019 waren Produkte zur Altersvorsorge gefragt wie noch nie: Mehr als 50 Prozent Zuwachs gegenüber dem Vorjahr wurden verzeichnet. Die betriebliche Altersversorgung, bei welcher die Sparkasse mit den Unternehmen in der Region kooperiert, hat maßgeblich dazu beigetragen.

Auch die Kreditnachfrage – sowohl von Privatkunden als auch von Unternehmen – sei im Jahr 2019 groß gewesen: In Summe hat die Sparkasse neue Darlehen in Höhe von 212 Millionen zugesagt.

Das gewerbliche Kreditgeschäft erzielte mit einem Bestandszuwachs von 10,4 Prozent einen Rekordwert. Das schließt 29 Existenzgründungen ein, durch welche im Gründungsjahr 37 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. „Wir stehen als Marktführer zu unserer Verantwortung in der Region.“, so Vorstand Stefan Häußler.

Nachdem das Bezahlen mit einer Vielzahl von Handys schon länger möglich ist, bietet die Sparkasse neuerdings auch „Apple Pay“ an. Kunden mit Apple-Geräten können damit schnell und bargeldlos bezahlen. Die Abrechnung erfolgt über die hinterlegte Kreditkarte. Eine Reihe digitaler Tools wird eingesetzt: Neben der Videolegitimation, der Kontowecker, der automatisch über Umsätze informieren kann und die Fotoüberweisung, mit welcher Rechnungen einfach mit dem Handy abfotografiert und Daten so automatisch übernommen werden können. „Aktuell führen wir den e-Safe ein, der es Kunden ermöglicht, wichtige elektronische Dokumente nach den Sicherheitsstandards der Sparkasse in einem virtuellen Tresor aufzubewahren“, so Hahn.

Die Mitarbeiterzahl sinkt leicht auf 302 (Vorjahr: 306). Vor einigen Jahren zählte das Geldhaus noch rund 370 Mitarbeiter.