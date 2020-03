Sparkasse schließt neun Filialen vorübergehend

Die Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen zieht Konsequenzen aus der Corona-Krise und wird ab Donnerstag, 2. April in neun Filialen vorübergehend keinen persönlichen Service mehr anbieten. Dies teilt Rüdiger Reichelt vom Vorstandssekretariat der „Schwäbischen Zeitung“ mit. „In Folge der durch die Landesregierung erlassenen Einschränkungen ist die Nachfrage in unseren Filialen eingebrochen“, schreibt die Sparkasse.

Die Einschränkungen gelten für die Schalter in den Filialen Bad Saulgau S1, Bingen, Ennetach, Herbertingen, Hohentengen, Laiz, Sigmaringendorf, Sigmaringen-Hanfertal und Veringenstadt.

In den Filialen Wald und Frohnstetten bleibt aufgrund ihrer Entfernung zur nächstgelegenen Geschäftsstelle der persönliche Service am Schalter erhalten. Allerdings werden die Servicezeiten in diesen beiden Filialen reduziert.

Keine Einschränkungen gelten in den sechs Regionaldirektionen Sigmaringen, Bad Saulgau, Gammertingen, Krauchenwies, Mengen und Ostrach

Im Umkehrschluss hat die Sparkasse ihr telefonisches Kunden-Servicecenter aufgestockt und Vorkehrungen getroffen, die Kapazitäten bei Bedarf noch mehr auszuweiten.

Über das Kunden-Servicecenter können Kunden die Bank an Arbeitstagen von 8 bis 18 Uhr unter 07571/1030 erreichen, um Fragen zu stellen, Auskünfte oder Kontoinformationen zu erhalten oder Aufträge zu erteilen.