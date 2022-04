Sozialverband VdK legt Veranstaltungen bis zur Sommerpause fest

Der VdK Ortsverband Laiz-Inzigkofen Vilsingen hat die Veranstaltungssaison mit einem Vortrag von Volker Gühr über die Steuer bei Rentnern gestartet. Die Thematik wurde anschaulich mit Bildvorlagen und Beispielen aus der Praxis behandelt. Die Zuhörer stellten immer wieder Fragen zu bestimmten Problemen der Materie Steuer, was alle mit großem Interesse aufnahmen. Nach 90 Minuten waren sich alle einig, dass bei besonderen Problemen zur Steuerklärung für Rentner und Pensionären eine fachliche Information und Hilfe von Experten nötig ist.

Vorsitzende Rosi Willburger machte auf weitere Veranstaltungen des VdK Ortsverbandes aufmerksam. So ist am Dienstag, 15. Mai um 14.30 Uhr im Gasthaus „Zoller“ in Vilsingen die Hauptversammlung. Dabei stehen Wahlen, Ehrungen verdienter Mitglieder und ein Beitrag von Petra Knaus, Behindertenbeauftragte beim Landkreis Sigmaringen, auf der Tagesordnung. Eine Information zur seniorenspezifischen Kriminalprävention ist am Mittwoch, 25. Mai, mit einem Vertreter der Polizei aus Sigmaringen. Vor der Sommerpause findet der Jahresausflug statt. Es geht zur Kartause nach Buxheim zur Führung mit Besichtigung am Mittwoch, 22. Juni.