Sozialaktion sammelt 4000 Kilo Lebensmittel in der

Schon zum 14. Mal wurden haltbare Lebensmittel in den Kirchen im Dekanat Sigmaringen-Meßkirch für die „Aktion Kilo“ gesammelt. Im Zeitraum vom 26. März bis zum 03. April wurden insgesamt vier Tonnen Lebensmittel und Hygieneartikel gesammelt. Insgesamt halfen 20 Gruppen aus der katholischen Jugendarbeit, die die Kirchen mit unterschiedlich gestalteten Abgabepunkte dekoriert haben.

Seit 2008 organisieren das katholische Jugendbüro Dekanat Sigmaringen-Meßkirch und der Caritasverband im Landkreis Sigmaringen nun schon die „Aktion Kilo“. Was einst als kleines Projekt anfing, hat mittlerweile Wellen geschlagen. „Die Spendenbereitschaft war trotz der Variante in den Kirche zu sammeln und nicht vor Supermärkten, sehr hoch“, freut sich Stefanie Birkle, Dekanatsjugendreferentin über den Erfolg.

Doch was passiert mit vier Tonnen Hilfsgütern? Nachdem die Lebensmittel und Drogerieartikel an den Sammelorten in de Seelsorgeeinheiten abgeholt wurden, sind die Sachen sortiert, verpackt und eingelagert worden. Im Laufe des Jahres gehen die Pakete dann an Familien und Einzelpersonen in der Umgebung, die in Not geraten sind und über diese unbürokratische, konkrete Hilfe sehr dankbar sind. „Das kann eine Rentnerin mit zu geringer Rente sein, ein Familienvater, der von plötzlicher Arbeitslosigkeit betroffen ist oder eine junge alleinerziehende Mutter, die sich über eine Packung Windeln freuen kann“, erklären Petra Wenninger und Norbert Stauß vom Caritasverband Sigmaringen. Die Koordination läuft über die Beratungsstellen des Caritasverbandes.

Die Gruppierungen der Helfer konnten sich an einem Fotowettbewerb beteiligen, wer die schönste gestaltete Abgabestelle im Dekanat hat. Eine Jury, bestehend aus Angelika Engel (Leitung Jugendpastorales Team Bodensee-Hohenzollern), Frank Scheifers (Dekanatsreferent im Dekanat Sigmaringen-Meßkirch) und Stefanie Thiel (Referentin für Caritassozialdienst um Migration), hat vier Gewinner ausgelobt. Auf den ersten Platz kamen die Ministranten aus Denkingen, auf den zweiten Platz die Ministranten aus Bichtlingen und den dritten Platz teilen sich die Ministranten aus Ringgenbach und die Ministrantinnen aus Engelswies.