Sowohl Polizei als auch die Rettungswagenbesatzung wurden Opfer der Beleidigungen. Das war die Ursache.

Deutlich über die Stränge geschlagen hat am Donnerstagabend eine 19-Jährige, die mit etwa 1,6 Promille in der Georg-Zimmerer-Straße von einer Rettungswagenbesatzung behandelt wurde. Wie die Polizei mitteilt, zeigte sich die junge Frau gegenüber den Einsatzkräften immer aggressiver, weshalb ihr Handschließen angelegt werden mussten. Aufgrund ihrer Alkoholisierung wurde die 19-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Da sie die Einsatzkräfte übel beleidigte, muss sie mit einer Strafanzeige rechnen.