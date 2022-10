Sonnenuhr erinnert an die Flurneuordnung in Jungnau

Zum Abschluss eines Flurbereinigungsverfahrens ist es Tradition, ein Erinnerungsstück an einer zentralen Stelle aufzustellen. Das ist auch im Sigmaringer Stadtteil Jungnau so. Am Samstag, 15. Oktober, begrüßte die Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft, Sybille Hofelich, interessierte Bürgerinnen und Bürgr auf dem Rathausplatz. Nach einem Grußwort von Bürgermeister Markus Ehm enthüllte der Bürgermeister zusammen mit der Vorsitzenden die für diesen Anlass von der Steinmetzin Ulrike Ströbele geschaffene Sonnenuhr.

Zur Bedeutung der Sonnenuhr zitierte die Steinmetzin Worte von Heinz Schuhmacher, der schon 1973 gesagt hatte:„Sonnenuhren sind ein Spiel des Lichtes, ein Sichtbarwerden des Ablaufs kosmischen Geschehens. Sie führen uns in einer vertechnisierten Welt zurück zum Ursprung unserer Zeitmessung.“

Die Sonnenuhr in Jungnau zeigt die wahre Ortszeit an. Das heißt, es wird genau die Zeit nach dem Sonnenstand angezeigt, wenn die Sonne ihren höchsten Tagesstand erreicht hat, dann ist es auf dem Zifferblatt 12 Uhr am Mittag. Die Uhrzeit stimmt mit dem Stand der Sonne überein. Das Zifferblatt und der Zeiger der Sonnenuhr sind stehen parallel zur Erdachse. Die Materialien stammen aus der Region – der handgeschmiedete Zeiger, aus der Jungnauer Dorfschmiede. Auf dem Kalkstein sind die vollen Stunden in römischen Zahlen eingemeißelt.

Ein Text auf dem Granit erinnert an Leistungen, Verbesserungen und Fakten aus den Jahren der Flurbereinigung. Die Platte aus Bronze entspricht der Flurkarte, Gebiet Flurbereinigung Gemarkung Jungnau. Zu lesen sind die ortseigenen Flurnamen. Weitere Informationen zu der Geschichte der Flurnamen, über die Flurbereinigung und die Sonnenuhr sollen in Zukunft auch über einen QR-Code und die Internetseite von Jungnau abrufbar sein.

Grußworte sprachen Stefan Obermeier, Leiter der Flurbereinigungsbehörde beim Lndratsamt Ravensburg, und Peter Teufel, der erste leitende Ingenieur im Verfahren Jungnau vom damaligen Flurbereinigungsamt Radolfzell. Danach gab es einen Rückblick über das Verfahren aus drei verschiedenen Perspektiven. Sybille Hofelich berichtete von den vielen Aktionen und Stationen während des Verfahrens, die sie in 23 Jahren miterlebte.

Lothar Allgaier, Projektleiter, widmete sich vor allem dem enormen Zahlenwerk und Anton Fetscher, Ortsvorsteher, erinnerte an die Erwartungen der Bevölkerung und des damaligen Ortschaftsrates zu Beginn des Verfahrens und was nun für Jungnau daraus entstanden ist und einen unsagbaren Mehrwert nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für den Naturschutz und vor allem für die Jungnauer Bevölkerung mit sich gebracht habe.

Zum Schluss verabschiedete Sybille Hofelich Lothar Allgaier, der seit Ende September bereits im Ruhestand ist und überreichte ihm einen Korb mit Jungnauer Produkten.

Beim einem Sektempfang in der Schlossgartenhalle gab es auch Gelegenheit, Einblick in die Flurkarte zu nehmen.