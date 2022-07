Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Sommerrunde beim TC Sigmaringen ist in vollem Gange. Sechs unserer 18 Mannschaften befinden sich derzeitig ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz. Bereits drei Siege konnten unsere Herren 40/2 in der Oberligastaffel erzielen und sind als einzige Mannschaft in ihrer Gruppe ungeschlagen. Sie haben eine sehr gute Chance, in die nächsthöhere Liga – die Württembergliga – aufzusteigen.

Auch die Herren 75 in der Oberligastaffel sind die einzige Mannschaft in ihrer Gruppe, welche bisher keinen Spieltag verloren hat. Weitere 3 Spiele stehen den Herren bevor, auch sie haben eine sehr realistische Chance, die Gruppe als Tabellenerste abzuschließen und in die Württembergstaffel aufzusteigen.

Unser KIDs-Cup U12 ist nach vier Siegen ebenfalls ungeschlagen Tabellenführer in der Bezirksstaffel 1. Nur noch das letzte Spiel gegen den Tabellenzweiten aus Riedlingen, welcher ebenfalls ungeschlagen auf Platz 2 liegt, trennt unsere KIDs von der höheren Liga.

Auch die Junioren U18 in der Bezirksstaffel 2 sind nach drei Spielen ungeschlagen und führen die Tabelle an. Nur noch zwei Spieltage stehen ihnen bevor, auch sie spielen noch gegen den Zweitplatzierten, welcher ebenfalls bisher ungeschlagen durch die Sommersaison gekommen ist.

Die Juniorinnen U18 konnten bisher auch alle drei Spiele für sich entscheiden. In der Bezirksstaffel 2 warten noch zwei Spiele, eins davon ebenfalls gegen den Tabellenzweiten, zu welchem sie momentan einen knappen Vorsprung von sieben Spielen haben.

Die 6. Mannschaft, welche bisher ungeschlagen durch die Saison gekommen ist und den ersten Tabellenplatz belegt, sind unsere Herren 40/3 in der Bezirksstaffel 1. Sie haben zwar erst ein Spiel hinter sich, konnten dieses aber deutlich mit 5:1 für sich gewinnen und sind dem Aufstieg einen Schritt näher.

Auch die anderen Mannschaften befinden sich mitten in der Sommerrunde und kämpfen in ihren Gruppen. Vier Mannschaften belegen momentan den 2. Tabellenplatz, vier Mannschaften den 3. Platz, zwei den 4., eine Mannschaft den 5. und eine den 6. Platz.

Wir freuen uns sehr, dass so viele Mannschaften erfolgreich sind, den TC Sigmaringen vertreten und mit Spaß durch die Saison kommen. Für die laufende Saison wünschen wir allen Mannschaften weiterhin viel Erfolg und verletzungsfreie Spieltage.