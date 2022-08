Sommerhock der Christdemokraten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der CDU-Kreisvorstand hat sich traditionell zu seinem Sommerhock getroffen. Im Dorfgemeinschaftshaus in Ölkofen wurde in lockerer Runde diskutiert und es konnten sich insbesondere die Neumitglieder des Kreisverbandes vorstellen und gegenseitig kennenlernen.

In seiner politischen Rundschau gab der CDU-Kreisvorsitzende Klaus Burger MdL einen Überblick über die wichtigsten Themen der vergangenen Wochen. „Der Krieg in der Ukraine wird für jeden einzelnen spürbar“, sagte Burger. Jetzt räche sich, dass die Bundeswehr in der Vergangenheit heruntergespart wurde. Sorgen bereiten die gestiegene Inflation. Die steigenden Energiepreise betreffen uns alle, am meisten aber die Menschen, die ohnehin mit jedem Euro rechnen müssen. Die aktuelle Energiekrise birgt auch Gefahren für den sozialen Zusammenhalt. Auch das Thema Ernährungssicherheit treibe ihn um. Das Thema Corona sei noch nicht ausgestanden. „Ziel muss es sein, dass ein weiterer Lockdown oder Schulschließungen verhindert werden.“ Auch die Aufstellung des Doppelhaushalts 2023/2024 sei ausgesprochen schwierig und es gebe wenig Spielraum für zusätzliche Projekte.

Daniel Eiffler, der für den CDU-Kreisverband in der Zukunftskommission des Landesverbandes mitgearbeitet hatte, berichtete von den Veranstaltungen in Meßkirch und Sigmaringen, wo im Rahmen einer Parteiwerkstatt Ideen und Vorschläge erarbeitet worden waren, die nun auch in das Papier eingeflossen seien. Vor allem gehe es darum, den Mitgliedern mehr Beteiligungsmöglichkeiten einzuräumen. Zudem müsse man daran arbeiten, innerhalb der Partei die Gesellschaft besser abzubilden. Burger stimmte den erarbeiteten Vorschlägen zu.

Eine besondere Freude sei es ihm, dass einige von den 22 Neumitgliedern des Kreisverbandes zum Sommerhock gekommen sind, sagte der Kreisvorsitzende. Bei der Vorstellungsrunde dieser neuen Gesichter wurde klar: Diese sind so vielfältig wie die Partei. Vom jungen Verwaltungsmann, der sich in der CDU zuhause fühlt, über die junge Frau, die für sich beschlossen hat, es reiche nicht nur zu schimpfen, man müsse sich selber engagieren und einbringen, bis zu einem Fachmann, welcher im Gesundheitswesen arbeitet, war alles vertreten. Zwei weitere Mitglieder konnten am Abend aufgenommen werden.