Sommerferienfahrt für Sigmaringer Schüler

In den Sommerferien gibt es für Schülerinnen und Schüler aus Sigmaringen die Möglichkeit, mit dem Deutsch-Britischen Schülerdienst für zwei Wochen nach England zu fahren. Der Termin ist vom 30. Juli bis 12. August.

Untergebracht werden die Jungen und Mädchen in ausgesuchten englischen Gastfamilien in der am Meer gelegenen Kleinstadt Westgate-on-Sea, die bekannt ist durch ihre Kreidefelsen-Formation „St. Mildreds Bay“.

Jeweils vormittags werden die Schüler in der School of English von qualifizierten englischen Sprachlehrern unterrichtet. So können sie ihre Englischkenntnisse verbessern und erweitern. Zum Ende des Sprachkurses bekommt jeder Teilnehmer ein Zertifikat.

Nachmittags steht die Freizeitgestaltung mit Sport und Ausflügen auf dem Programm. Einen Tag verbringt die Gruppe in London und besucht dort die wichtigsten Sehenswürdigkeiten.

Deutsche und englische Betreuer begleiten die Gruppe von der Abfahrt an. Für die Teilnahme ist ein Mindestalter von elf Jahren vorgesehen. Ein Informationsheft gibt es kostenlos – dafür sollen Interessierte einfach eine Mail an info@schuelerdienst.com schreiben und Namen und Heimatadresse angeben.