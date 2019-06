Mit dem Sommer kommt der Sigmaringer Ferienspaß: Die Stadt Sigmaringen bietet wieder ein buntes Ferienprogramm für alle Kinder und Jugendlichen an. Viele tolle Angebote finden sich in dem umfangreichen Programm, das die Stadt gemeinsam mit Vereinen, Organisationen und Privatpersonen auf die Beine gestellt hat. Bei über 120 Angeboten ist sicherlich für jeden etwas dabei.

Wie jedes Jahr stehen sportliche, kreative und musikalische Angebote auf dem bunten Ferienprogramm für Kinder.

An den Sonntag gibt es Aktionen im Kinderhäusle

Zudem gibt es verschiedene Angebote für die Kleinsten, mehrtägige Aktivitäten in der Natur, Angebote der digitalen Welt und spezielle Angebote für Jugendliche. Wie in den vergangenen Jahren finden an den Sonntagen wieder besondere Aktionen im Kinderhäusle statt.

Das Programm für den Sigmaringer Ferienspaß liegt ab Mittwoch, 3. Juli, im Bürgerbüro des Sigmaringer Rathauses, in der Alten Schule und in den Rathäusern der Ortsteile aus. Ebenso ist es im Internet unter www.sigmaringen.de in der Rubrik Familie, Bildung und Demografie zu finden. Die Anmeldevordrucke sind im Heft enthalten.Die Anmeldung kann ausschließlich schriftlich erfolgen. Telefonische Vorreservierungen sind nicht möglich.

Telefonische Vorreservieruingen sind nicht möglich

Die Anmeldungen für die Aktionen müssen bis Freitag, 12. Juli, bei der Stadtverwaltung vorliegen. Erst nach diesem Termin werden die Plätze vergeben.