Sollen SUVs aus Städten verbannt werden? So diskutiert das Netz

Für große Aufregung hat unser Artikel über eine gegen SUVs gerichtete Flyeraktion in Sigmaringen sowohl in der Kommentarspalte schwaebische.de, als auch auf unserer Facebookseite gesorgt. Überwiegend kritische Stimmen, aber auch ein paar Befürworter haben ihre Meinung zur Aktion der anonymen Aktivisten bei uns kund getan:

„Alte Autos verpesten die Luft genau so, wenn nicht sogar schlimmer. Was für eine bescheuerte Aktion“, kommentiert unser Leser Markus O. auf schwaebische.de.

Dieter G. bezeichnet die anonymen Aktivisten gleich als „Zündler und Brandstifter“. „Wer so viel Unfrieden in die Gesellschaft streut, sollte sich nicht über die Folgen wundern“, gibt er zu bedenken und „es würde mich nicht wundern wenn diese Lumpen die selben sind die ihre Kinder am liebsten bis ins Klassenzimmer fahren würden.“

Michael O. setzt das Thema im Bezug zur E-Mobilität: „Bei aller Liebe (...) schaut mal über den Tellerrand! (...) Was meint ihr wohl, woher die Akkus für Eure E-Autos kommen werden?“ Trotzdem findet er es „prima“, dass die Aktivisten eine Art Umweltgewissen zeigen.

Raphael E. dagegen hält von der Aktion gar nichts, er kommentiert: „Mal sehen, wie lange es dauert, bis SUVs zerkratzt, Reifen zerstochen und Autos mit Farbe beschmiert werden.“ Und er macht die Aktivisten dafür verantwortlich, dass „das gesellschaftliche Klima den Bach runtergeht“.

Rosa M. möchte zudem wissen, was für Autos die Aktivisten fahren und ob sie auch privat mit gutem Beispiel voran gehen.

Hubert G. meint zur SUV-Thematik: „Es ist wie mit dem abnehmen. Im Prinzip weiß man wie es geht. Einzig der Verzicht fällt schwer.“

Rafael H. sieht das Problem eher in einem anderen Bereich: Es liege doch nicht allein an den SUVs, sagt er, denn „Tausende Menschen sterben jedes Jahr auf den Straßen, weil man überall, zu schnell und zu sorglos herumfahren kann. Das muß aufhören“, fordert er.

Hans Peter Z. outet sich als SUV-Fan: Ich fahre einen SUV und mein nächstes Auto wird auch ein SUV sein“, schreibt er. „Gott sei Dank gibt es diese Autos. Dieser Öko-Wahn geht mir allmählich auf den Geist.“

Doch es gibt auch moderatere Töne. Hubert G. schreibt: „Der Schutz unserer Umwelt ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Die Natur nimmt auf unsere gegenseitigen Schuldzuweisungen keine Rücksicht. Es geht letztlich um unser aller Lebensgrundlage. Wenn junge Menschen dafür ein Bewusstsein entwickeln ist das eine positive Entwicklung“, findet er.

„SUV-Bashing hilft niemandem“, sagt Christoph B., denn „wer andere aggressiv in die Ecke drängt, muss mit Verweigerung der Diskussion und Abwehrverhalten rechnen.“ Er wünscht sich eine „ernsthafte Auseinandersetzung“ mit dem Thema. Und er macht zwei Vorschläge: „Tempolimits auf Autobahnen würden zu deutlich entspannteren Fahrten, Stressvermeidung, Energieeinsparungen und weniger Unfalltoten verhelfen. Ein wirklich funktionierender ÖPNV (Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr, Anm. d. Redaktion) würde viele Autofahrer von den Vorteilen des Umsteigens überzeugen.

Stephan H. fühlt sich bevormundet. Er fordert, die angeblich so umweltbewusten Aktivisten sollten bei sich selbst anfangen und damit aufhören, Absperrbänder und Anzüge aus Plastik zu verwenden.

Herbert C. resümiert: „Die Kommentare hier zeigen mir, dass die Fronten verhärtet sind und wenig Einsicht bei den SUV-Fahrern sichtbar wird“. Er sei diesen Sommer im Ausland gewesen, schreibt er, im direkten Vergleich sei das Leben und der Straßenverkehr in Deutschland „hektisch und verrückt“. Er diagnostiziert den Deutschen einen Auto-Wahn.

Thomas-Jürgen M. fühlt sich zu Unrecht angegriffen: „Vorgestern war es der Plastikmüll im Meer, gestern die Kohlekraftwerke, heute die SUVs! Dann sind wir mal gespannt, was morgen kommt. Irgendwie habe ich das Gefühl wir Deutschen sind an allem schuld“, klagt er.

Darauf antwortet Christoph B., der inzwischen offenbar selbst frustriert von der Diskussion ist. Er beglückwünscht seinen Gegner zu seiner „selbstverordneten Opferrolle“. Darin könne man es sich schließlich schön gemütlich machen und müsse sich kein Stück bewegen. „Unbestreitbar ist doch, dass Handeln und Konsumentscheidungen Konsequenzen haben“, argumentiert er. Die Folgen von Plastikmüll, Kohlekraftwerken uns SUVs lägen doch auf der Hand, sagt B. Deshalb sollten intelligente Gesellschaften seiner Meinung nach aktiv nach Lösungen für diese Probleme suchen, anstatt zu jammern, dass einem jemand den Spaß verderben oder etwas wegnehmen will.

Auch auf Facebook schlägt der Artikel Wellen: Ulf T. zum Beispiel fordert, SUVs fortan „kräftig zu besteuern“. Sein Argument ist außerdem ein soziales: Wer sich ein so großes Auto leiste, könne damit weniger begüterte Autofahrer entlasten.

Rene P., der wahrscheinlich eher zu den davon betroffenen Begüterten gehört, sieht in der Aktion gegen die SUVs eine „Neiddiskussion“, mit der sich gut „Stimmung machen lasse“. Er argumentiert, SUVs seien nicht länger oder breiter als normale Autos, dafür aber höher und bequemer. Der bessere Überblick sorge aus seiner Perspektive gerade in Städten für einen Sicherheitsvorteil.

Auch Häme ist dabei: „Ich hoffe die Flyer sind aus 100 Prozent-Recycling-Papier und die Farbe biologisch abbaubar, denn auf der Straße werden sie rumliegen und hoffentlich nicht die Umwelt verschmutzen“, spottet Mike S.

Dieter C. dagegen hat jetzt Angst um sein Auto, er traut sich nun nach eigener Aussage nicht mehr mit seinem SUV nach Sigmaringen.

SUV-Befürworter Steve G. ist wegen der Zettel sogar so frustriert, dass er deswegen gleich auswandern möchte: „Es ist einfach schlimm geworden in Deutschland. Adios!“, schreibt er.

Egal auf welcher Seite man steht, eins steht fest: Die Aktivisten haben ihr Ziel erreicht, sie sind in aller Munde. Mit ihrer frechen, aber vergleichsweise harmlosen Aktion haben sie eine sehr emotional geführte gesellschaftliche Debatte entfacht.