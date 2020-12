Solidarische Landwirtschaft erhöht den Beitrag um 18 Euro

Der Verein „Solidarische Landwirtschaft Sigmaringen“ hat sich kürzlich zu einer digitalen Bieterrunde getroffen. Diese ist eine der wichtigsten Zusammenkünfte, um gemeinsam in das neue Erntejahr zu starten. Gemeinsam mit dem fünfköpfigen Vorstand waren rund 40 Anteilsnehmer im digitalen Raum versammelt.

Nach einem ausführlichen Rückblick und einer Vorausschau auf das kommende Jahr oder gar die kommenden Jahre – der Verein möchte nämlich in naher Zukunft in eine Bewässerungsanlage und in ein Gewächshaus investieren – wurde die Kalkulation präsentiert. War im Jahr 2020 der Gärtner vom Verein mit einer halben Stelle angestellt, kalkulierte der Vorstand für 2021 mit zwei 40 Prozentstellen. Der Stellenschlüssel erhöht sich also um 30 Prozent. „Wir wollen einen weiteren Gärtner beschäftigen und damit für eine Entlastung gerade in den Sommermonaten sorgen“, sagte Wolfgang Ruff, der die Kalkulation präsentierte. Das solidarische und gerechte Prinzip soll sich nämlich, neben dem biologisch angebauten Gemüse, auch in der Arbeitstätigkeit niederschlagen. Denn durch den biologischen Anbau ist viel Handarbeit gefragt. Nährstoffe werden vor allem über das Mulchen in Form von Kohlenstoff und Stickstoff, zugeführt. Das geschah 2020 vor allem durch Grasschnitt. Ebenfalls positiv gestimmt zeigte sich Gregor Grabowski: „Wir werden eine bessere Ernte als im letzten Jahr einfahren“, sagte das Vorstandsmitglied. Mit der Erfahrung aus diesem Jahr, externer Beratung durch den Demeter-Gemüsegärtner der Solawi Ravensburg und der Tatsache, dass man im ersten Jahr auf einer Wiese gestartet ist und der Boden über die Jahre hinweg tiefgründiger und fruchtbarer wird, könne man von einer Steigerung des Ertrags ausgehen. „Wir werden den Boden durch Humusaufbau und schonende Bodenbearbeitung tieferer Schichten ertragreicher machen“, erklärte Grabowski. Auch das Düngen mit Schafwollpellets sei dafür geeignet und vorgesehen.

Nach der Beantwortung von Fragen, moderiert von Vorstandsmitglied Kevin Oepen, ging die Versammlung mit einem errechneten Richtwert von 68 Euro pro Monat in die Bieterrunde und konnte diesen Wert auch auf Anhieb erreichen. Das heißt, dass alle Anteilsnehmer im Durchschnitt 68 Euro pro Monat an den Verein entrichten und sich die Ernte wöchentlich teilen. Im Vergleich zum Vorjahr sind das allerdings 18 Euro mehr. Die Steigerung kommt durch die Erhöhung der Personalkosten und wurde in der Kalkulation deutlich. Durchschnittlich 68 Euro heißt, dass bei dem anonym abgegebenen Geboten Anteilsnehmer auch unter dem Richtwert liegen konnten, andere darüber. Niedrigere Gebote werden so ausgeglichen.

„Ich bin froh, dass ich bei so einem tollen Projekt dabei sein kann und die Bieterrunde trotz der Umstände so reibungslos gelaufen ist“, schrieb eine Anteilsnehmerin im Nachgang der Videokonferenz per Mail. Auch die Stimmung im Vorstand war gut. „Wir waren alle ein bisschen angespannt, denn wir wussten bis gestern nicht, ob wir 35 Anteile vergeben oder wie sich heute herausstellte 45“, sagte Rüdiger Sinn. „Bei nur 35 Anteilen hätten wir nur noch mit dem Personalschlüssel „spielen“ können, was wir aber nicht wollten. Nun freuen wir uns, dass wir zwei Gärtner Teilzeit über ein Jahr beschäftigen können und dass wir eine große Gemeinschaft sind, die den Acker neben dem Gemüsebau auch mit Kultur und Begegnung belebt.“

Die erste Ernte wird voraussichtlich im April sein, bis dahin werden die Anteilsnehmer von Lagergemüse aus 2020 profitieren. „Die Kartoffelernte war gut, wir werden im Januar also auf jeden Fall die Mitglieder mit Kartoffeln versorgen können und mal schauen, was der Acker sonst noch hergibt“, sagte Kevin Oepen.