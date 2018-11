Solarbetriebene Einmachgläser sind der Renner

Altersbedingt haben beim Eine-Welt-Laden in den vergangenen Monaten einige Frauen aus der Anfangszeit ihr Ehrenamt niedergelegt. Deshalb ist der Trägerverein auf der Suche nach neuen Mitarbeitern für den Laden und neuen Mitgliedern. Am Mittwoch, 14. November, gibt es um 19 Uhr ein Treffen im Gemeindesaal von St. Johann.

Mit einem Handwagen, bepackt mit Jutetaschen und Kaffee, begann vor 33 Jahren die Geschichte des Arbeitskreises „Eine Welt Sigmaringen“, den Sigmaringern besser bekannt unter dem Namen „Weltladen“. So wie sich im Laufe der Jahre der Name veränderte, so veränderten sich auch Standorte und Verkaufsflächen des Weltladens. Dem mobilen Verkauf auf dem Wochenmarkt folgten Ladengeschäfte neben dem ehemaligen Weinhaus Nell und über Jahre hinweg am Marktplatz gegenüber des Rathauses.

Ausgestattet mit einer größeren Verkaufsfläche sowie einem barrierefreien Eingang befindet sich heute der Laden neben dem Café Schön und lädt, trüben Novembertagen zum Trotz, mit farbenprächtigen Filzblumen vor der Tür zum Nähertreten ein. Auch das überschaubare Warensortiment aus den Anfangsjahren hat sich mittlerweile zu einem breiten Angebot an Lebensmitteln und kunstgewerblichen Artikeln ausgeweitet. Schokolade aus Bolivien, Cashew-Nüsse aus Burkina Faso, Bananen aus Ecuador aber auch Taschen aus Indien, Körbe aus Ghana und Keramik aus Thailand locken neben einer treuen Stammkundschaft auch viele Touristen in den Laden.

Waren Jutetaschen der Renner der Anfangsjahre so führten in diesem Sommer die solarbetriebenen Deko-Einmachgläser die Rangliste der Verkaufsschlager an. Kaffee, Tee und Schokolade werden von den Kunden, darunter auch die christlichen Kirchengemeinden, bevorzugt gekauft. Die Stadtverwaltung als Kunde würde der Arbeitskreis gerne noch gewinnen. Ein gemeinsames Merkmal verbindet alle Produkte in den 800 bis 900 Weltläden Deutschlands: Sie bieten ausschließlich Waren aus Fairem Handel an. Für die Erzeugnisse erhalten die Handelspartner höhere Preise als auf dem Weltmarkt, sie erhalten eine adäquate Entlohnung ihrer Arbeit und verbessern somit ihre Lebensbedingungen.

Alle am Fairen Handel Beteiligten, seien es die Weltläden oder die Handelspartner wie Gepa, El Puente oder der WeltPartner aus Ravensburg, kooperieren miteinander und vermeiden unfairen Wettbewerb. Seit der Vereinsgründung 1985 setzte der Sigmaringer Weltladen Waren im Wert von zwei Millionen Euro um. Mit den Jahresüberschüssen, Mitgliederbeiträgen und Spenden unterstützt der Arbeitskreis viele unterschiedliche Projekte in Entwicklungsländern. Persönliche Kontakte zu den Spendenempfängern sorgen für Transparenz im Hinblick auf die Verwendung der Spendengelder.

So stellte Kassierer Manfred Kleiner auf einer Urlaubsreise in Laos die Verbindung zu dem deutschen Entwicklungshelfer Hubert Kastner her, der dort seit Jahren Leprakranke betreut. Mit den Geldern aus Sigmaringen konnten Latrinen und sogar neue Unterkünfte gebaut und dringend benötigte Medikamente gekauft werden. Ein weiteres Beispiel eines direkten Kontaktes zu einem unterstützten Projekt sind die Ketten aus recyceltem Altglas, die im Weltladen zu erwerben sind.

Dagmar Gulde-Affanyi, die mit ihrer Familie in Ghana lebt, stellt diesen einzigartigen Schmuck mit Hilfe von Dorfbewohnern her und berichtet bei regelmäßigen Aufenthalten in der Heimat über ihre Arbeit.

Von Argentinien bis Zimbabwe, von Brunnenbohrungen bis zu Unterrichtsmaterialien für Schüler, das Spektrum der Länder und Unterstützungsmaßnahmen reicht weit und setzt viele helfende Hände voraus. 75 Vereinsmitglieder zählt der Arbeitskreis, 27 Frauen und Männer engagieren sich ehrenamtlich als Verkäufer, Einkäufer oder Dekorateure im Weltladen.