Soirée mit Quartetten von Mozart

Im zweiten Konzert der Sparkassen-Soirée am 7. Mai gastiert das Eliot Quartett mit Quartetten von W. A. Mozart, Hugo Wolf und Cesar Franck um 19 Uhr im Sparkassen-Forum Hofgarten.

Beheimatet in Frankfurt am Main ist das international besetzte Ensemble – die Mitglieder stammen aus Russland, Kanada und Deutschland – Preisträger zahlreicher Wettbewerbe. In Frankfurt Quartett „in Residence“ musizierte es beim Bachfest Leipzig, den Kasseler Musiktagen, der Styriarte Graz, dem Mozartfest Würzburg, dem Rheingau Musik Festival, den Ludwigsburger Schlossfestspielen sowie der Schubertiade Schwarzenberg.

Kartenvorverkauf findet in der Buchhandlung Rabe, 07571 52296, und im KuKu, 07571 13081, E-Mail: kust-und-kultur@t-online.de statt. Eine Eintrittskarte kostet 25 Euro, für Mitglieder des KuKu 23 Euro, für Schüler und Studenten 10 Euro. Für Schüler bis 15 Jahre ist der Eintritt frei.