Sogar die Geldautomaten ziehen um

Die Volksbank baut ihre Sigmaringer Filiale komplett um. Die Arbeiten beginnen am kommenden Montag. Die Bank an der Schwabstraße wird entkernt und neu aufgebaut. Ein halbes Jahr sind für die Arbeiten veranschlagt. Die Wiedereröffnung soll mit dem verkaufsoffenen Sonntag und dem Fest der Kulturen am 13. Oktober gefeiert werden.

Die wichtigste Änderung für die Kunden: Die Geldautomaten befinden sich ab Freitag an einem anderen Ort. Der Eingang erfolgt über die Apothekergasse. Bis auf den Münzrollenautomaten, auf den die Kunden ein halbes Jahr lang verzichten müssen, sind alle Automaten in diesem Nebenraum der Bank zu finden. Die 16 Mitarbeiter der Volksbank Sigmaringen ziehen in das zweite Obergeschoss des Gebäudes um, das dem Institut mit Sitz in Bad Saulgau gehört. In dieser Etage war früher die Krankenkasse DAK untergebracht. Der Eingang erfolgt über die Gebäuderückseite. Schilder weisen den Kunden ab der kommenden Woche den Weg. Es gibt einen Fahrstuhl.

Dass sich die Volksbank bei ihrem Umbau für die große Lösung entschieden hat, hat mehrere Gründe: Genau genommen belegt die Bankfiliale zwei Gebäude. Das frühere Bettengeschäft Rapp (das direkte Nachbarhaus) wurde vor einigen Jahren gekauft und die beiden Gebäude miteinander verbunden. Obwohl es Durchgänge in beiden Etagen gibt, sind die beiden Gebäude quasi weiter voneinander getrennt. Nun sollen echte Verbindungen geschaffen werden, deshalb wird nun in den Rohbau eingegriffen und es werden Wände versetzt.

Der zweite Punkt: Um Beratungsgespräche nach dem heutigen Standard zu führen, fehlen in der Volksbank die Räume. Im ehemaligen Bettengeschäft Rapp sollen nun Beratungszimmer geschaffen werden. Der Selbstbedienungsbereich wird ebenfalls komplett umgebaut. „Die Diskretion werden wir deutlich verbessern“, sagt Filialleiter Sigmar Rauser. So können Kunden, wenn sie Geld einzahlen wollen, hinter sich künftig eine Glastüre verschließen. „Somit können in Abgeschiedenheit größere Beträge eingezahlt werden, ohne dass einem jemand dabei zusieht“, sagt Regionalleiter Frank Oßwald.

Die Volksbank-Filiale ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen: Aktuell arbeiten 16 Mitarbeiter an der Schwabstraße, als Bad Saulgau die Sigmaringer Filiale übernahm lag die Mitarbeiterzahl bei sechs. Nach Bankangaben haben die Geldautomaten an der Schwabstraße die höchste Frequenz unter allen Automaten im Geschäftsgebiet. Filialleiter Rauser wertet die Investition, die bei knapp einer Million Euro liegt, als ein Bekenntnis des genossenschaftlichen Geldhauses zum Standort Sigmaringen.