So wirkt sich das Coronavirus auf den Klinikbetrieb im Kreis Sigmaringen aus

Aufgrund des sich weiter ausbreitenden Coronavirus haben die SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen Sonderregelungen getroffen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Betreiberfirma hervor.

Eingeschränkter Operationsbetrieb

Um Intensiv- und Überwachungskapazitäten für Corona-Patienten vorsorglich freizuhalten sowie eine mögliche Personalknappheit zu vermeiden, werden in den SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen geplante Operationen und Eingriffe (stationär und ambulant) ab Mittwoch, 18. März, für die kommenden beiden Wochen abgesagt.

Diese Regelung betrifft Patienten, die eine Erkrankung haben, welche nicht dringend und zeitnah behandelt werden muss. Sie gilt ebenso für ambulante therapeutische Angebote. Die betroffenen Patienten werden über die Terminverschiebung informiert.

Krankenhaus stoppt Besuche

Im Interesse der Patienten und Mitarbeiter soll die Infektionsgefahr in den Kliniken so gering wie möglichgehalten werden. Deshalb gilt nun bis auf Weiteres ein genereller Besucherstopp. Nur in Ausnahmefällen möchten die Kliniken Besuche zulassen.

Diese müssen vorab telefonisch mit der jeweiligen Station abgestimmt sein. Ehemänner, Kindesväter und Partner dürfen jedoch nach wie vor bei der Geburt dabei sein.

Die Casinos sind an allen drei Krankenhausstationen für externe Besucher bereits seit vergangener Woche geschlossen.

Veranstaltungen der SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen sind vorerst bis einschließlich 30. April 2020 abgesagt.

Testcenter übernimmt Proben

Ab der Eröffnung des geplanten Corona-Testcenters in der ehemaligen Oberschwabenkaserne in Hohentengen werden in den SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen keine Corona-Abstriche mehr für Externe durchgeführt.