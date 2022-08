So wird Fallobst richtig entsorgt

Die Kreisabfallwirtschaft Sigmaringen informiert in einem Schreiben darüber, dass Fallobst kein Grünschnitt ist. Daher ist eine Anlieferung von Fallobst auf den Recyclinghöfen im Landkreis nicht möglich.

Hintergrund ist, dass die Kompostieranlage auf der Entsorgungsanlage Ringgenbach, auf der der Grünabfall der Recyclinghöfe aufbereitet wird, eine genehmigte Kompostieranlage für Grünabfälle ist. Nach der Genehmigung für den Betrieb dieser Anlage sind ausschließlich Grünabfälle wie pflanzliche Abfälle und Pflanzenreste – und das auch nur in naturbelassenem, nicht behandelten Zustand ohne Fremd- und Zusatzstoffe – zugelassen. Nicht zugelassene Abfälle sind hingegen Küchenabfälle, Lebensmittelreste sowie alle anderen organischen Abfälle.

Nicht verwertbares Fallobst kann jedoch mit den anfallenden Grünabfällen im eigenen Garten kompostiert werden. Ist das nicht möglich, so ist Fallobst über die Restmülltonne zu entsorgen. Sind die anfallenden Mengen zu groß für die Restmülltonne, bleibt noch die Anlieferung auf der Entsorgungsanlage Meßkirch-Ringgenbach. Dort wird das Fallobst gebührenpflichtig als Restmüll angenommen und nach Gewicht abgerechnet. In einzelnen Fällen nehmen Jäger Fallobst für die Fütterung von Wildtieren oder aber auch Reiterhöfe für die Fütterung von Pferden an.

Bei Fragen stehen den Bürgern die Mitarbeitenden der Abfallberatung zur Verfügung unter der Telefonnummer 07571/102 66 77 oder per E-Mail an Abfallberatung-KAW@LRASIG.de.