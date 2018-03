So verfolgte die Familie der neuen Miss Germany die Wahl

Die Familie Rehbein ist aus dem Häuschen und mit ihr Nachbarn, Freunde und Bekannte: Anahita Rehbein ist in der Nacht zum Sonntag im Europapark in Rust zur Miss Germany gewählt worden.

Die 23-Jährige ist in Inzigkofen aufgewachsen und machte in Sigmaringen an der Liebfrauenschule Abitur. Eine Reihe von Inzigkofern hat sich am Sonntag bei Thomas Rehbein, dem Vater der neuen Miss Germany, gemeldet. Unter ihnen auch die frühere Erzieherin von Anahita Rehbein, die über Facebook gratulierte. „Es zeigt, dass gewisse Menschen im Gedächtnis bleiben“, sagt Anahitas Vater.

„Ein Erlebnis wie aus 1001 Nacht“

Müde hört sich Thomas Rehbein überhaupt nicht an, obwohl er zusammen mit seinem Sohn und seiner in Sigmaringen lebenden Mutter mitten in der Nacht aus Rust zurückgekehrt ist. Ein Feuerwerk voller Emotionen habe er erlebt. „Ein Erlebnis wie aus 1001 Nacht“, sagt der Inzigkofer über den Abend, an dem seine Tochter Miss Germany wird.

Die Miss Germany 2018 im Video-Porträt.

Obwohl die Familie Rehbein weiß, dass ihre Tochter unter den 22 Bewerberinnen zu den Favoriten gehört, ist der Augenblick der Kür ein ganz besonderer. Erst bleiben noch fünf Frauen übrig. Dann noch drei. Und schließlich sind die Scheinwerfer auf Anahita Rehbein gerichtet. Sieg!

Anahita heißt auf Persisch „Liebesgöttin“

Familie Rehbein erlebt ein emotionales Feuerwerk im doppelten Sinne, denn die getrennt lebenden Eltern sind in Rust das erste Mal seit drei Jahren wieder zusammen. „Das bedeutet mir sehr viel“, sagt die Miss Germany über ihre Familie. Auch ihr Vater spricht über diesen emotionalen Moment. Die Anspannung habe sich im Laufe des Abends gelöst. Die Misswahl sei eine Art Familienzusammenführung gewesen.

Das Paar unterstützt die Tochter, wie Mutter Carina am Rande der Veranstaltung erzählt. Das zeige auch der Name: Anahita komme aus dem Persischen und bedeute sinngemäß „Liebesgöttin“ oder „die Verehrungswürdige“. Die Familie, sagt die „Miss Germany“, habe für sie einen hohen Stellenwert.

Mutter verkauft Schuhe in Sigmaringen

Ihre Mutter betrieb in Sigmaringen an der Fürst-Wilhelm-Straße eine Schuhboutique und ist inzwischen in Lindau selbstständig. Als die Miss-Karriere von Anahita Rehbein in Lindau bei der Wahl zur Miss Bodensee International beginnt, soll der Schönheitschirurg Werner Mang schon das Potenzial der Inzigkoferin erkannt haben.

Beide Omas drücken in Rust die Daumen: Die Großmutter mütterlicherseits lebt in Stetten am kalten Markt, die Großmutter väterlicherseits in Sigmaringen. Mit von der Partie sind auch die drei jüngeren Geschwister Anahitas. Ihr Lebensmittelpunkt sei inzwischen in Stuttgart, erzählt der Vater. Seit mehr als drei Jahren studiert sie dort Bildungswissenschaften, in Kürze hätte der Abschluss angestanden, doch der muss jetzt erst einmal warten, denn im kommenden Jahr ist ihr Kalender voll mit Miss-Terminen.

Bürgermeister Gombold will was organisieren

„Nach Inzigkofen kommt sie zu Ostern oder zu anderen Familienfesten“, erzählt ihr Vater. Oder, wenn sie der Bürgermeister einlädt? Bernd Gombold hat während der Generalversammlung der Feuerwehr von dem Husarenstreich erfahren. „Wir sind stolz, dass eine Inzigkoferin zu solch hohen Weihen gelangt“, sagt er und will der Miss Germany in den kommenden Tagen übers Amtsblatt gratulieren. Wann es den Empfang für die berühmte Tochter der Gemeinde geben wird? „Wenn sie back to the roots ist, werden wir etwas organisieren“, sagt Gombold.

Ihr Vater ist derweil überzeugt, dass Anahita Rehbein der Rummel, der um ihre Person gemacht wird, gut bekommen wird. Er vergleicht sie mit einem Rhinozeros, was zwar nicht äußerlich, aber innerlich zu seiner Tochter passe: „Sie blickt immer straight nach vorne, sucht nach neuen Horizonten und kann andere Menschen begeistern.“ So wie die Jury werde Anahita Rehbein noch viele weitere Menschen in Deutschland überzeugen.