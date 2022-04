So starten ukrainische Jugendliche an der Liebfrauenschule durch

Der Krieg in der Ukraine hinterlässt auch in Deutschland längst seine Spuren: Immer mehr Menschen, die aus der Ukraine flüchten, kommen hierzulande an, auch im Kreis Sigmaringen, und ihr leben geht hier weiter. So nehmen bereits etliche ukrainische Kinder und Jugendliche am Unterricht in und um Sigmaringen teil. Eine der Schulen, die Geflüchtete unterrichtet, ist die Liebfrauenschule. Sie hat inzwischen neun Schüler aufgenommen und in den Unterricht integriert.

„Was mir aufgefallen ist, ist dass sich unsere deutschen Schüler unglaublich toll kümmern“, sagt Gerald Eisen, Schulleiter des Gymnasiums der Liebfrauenschule. Doch nicht nur die Schüler kümmern sich: Die Sekretärinnen haben Übersetzungsbüchern von einer Hilfsorganisation aus Freiburg organisiert sowie eine Liste mit den wichtigsten Informationen organisiert. So konnte laut Eisen unter anderem ermittelt werden, in welche Klassenstufe die neuen Schüler gehören. „Wir haben hier als christliche Schule doppelt die Verantwortung, für die Flüchtlinge da zu sein – und zwar richtig da zu sein“, sagt Eisen.

Doch wie sieht das im Alltag aus? „Uns ist es besonders wichtig, dass sich die ukrainischen Schüler hier willkommen fühlen sowie Kontakt mit Gleichaltrigen haben“, sagt Armin Dreher, Mitglied der Schulleitung. Zur Unterstützung und zur besseren Verständigung wurde eine Liste von Schülern der Liebfrauenschule angelegt, die russisch sprechen. Somit hat jeder Gastschüler einen möglichst gleichaltrigen Schüler, mit dem er sich austauschen kann.

Der Unterricht erfolgt auf zwei Arten: In einem separaten Raum, der den Schülern zur Verfügung steht, bekommen sie Online-Unterricht, und zwar von ihren früheren Lehrern. Übers Internet stehen die Schüler weiterhin in Kontakt mit ihrer ehemaligen Schule. Darüber hinaus nehmen sie am regulären Unterricht mit den anderen Jugendlichen teil. Damit das funktioniert, so Eisen, müssen die Lehrer bilingual unterrichten, also neben Deutsch auch immer wieder Englisch reden.

Einer der Schüler ist Nicolai. Er ist 15 Jahre alt und kommt aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Zu seinen Hobbys gehören Fotografie, Design und die Geschichte Kiews, die ihn besonders interessiere, sagt er. Seine Schwester und sein Vater blieben in der Heimat, wo sein Vater bei der Gesundheitsfürsorge arbeite. Etwa vier bis fünf Tage nachdem der Krieg angefangen hat, sei er alleine in den Westen geflohen, erzählt er. Da eine Freundin seiner Mutter in Sigmaringen lebt, habe er sich entschieden, hierher zu kommen.

Arsen ist 13 Jahre alt und kommt aus Luzk im Nord-Westen der Ukraine. Durch das Internet halte er den Kontakt zu seiner Familie, erzählt er. Er floh von Luzk aus nach Polen. Von dort kam er später mit dem Bus nach Stuttgart und schließlich mit dem Zug nach Sigmaringen, wo er jetzt lebt.

Der sechzehnjährige Artur aus Pokrowsk, einer Industrie- und Bergbaustadt im Osten der Ukraine, liebt Fußball und Musik. Um sich in Sicherheit zu bringen, fuhr er mit dem Zug in die Slowakei. Dort sei er für sechs Tage in einer Turnhalle untergebracht gewesen. Danach zog es ihn auch schon nach Oberschwaben, erst nach Mengen, dann nach Stetten am kalten Markt. Sein Eindruck: „In Deutschland ist vieles anders, zum Beispiel die Größe der Städte im Vergleich zur Ukraine.“

Was sich auch unterscheidet, sei das Schulsystem, da sind sich die drei Jungs einig. Der Gedanke in deutschen Schulen sei es, die Schüler zu unterstützen, während der schulische Fokus in der Ukraine auf dem Wettbewerb liege, sagt Nicolai. Arsen findet, dass in Deutschland Schüler und Lehrer freundlicher sind, da das Lernprinzip in Deutschland darauf basiere, den Kindern und Jugendlichen zu helfen: „Wenn man etwas nicht versteht, wird man von Lehrern und anderen Schülern unterstützt, bis man eine Lösung für das Problem gefunden hat.“ In der Ukraine gehe es mehr darum, dass man zur bestmöglichen Leistung gedrillt wird. Dafür werden unter anderem Bilder der besten Schüler an der Tafel aufgehängt, damit sich andere daran ein Beispiel nehmen können.

Nun gilt es für die neuen Schüler, erst einmal Fuß zu fassen im neuen Schulsystem. Die Liebfrauenschule will dabei unterstützen, auch durch Veranstaltungen wie Kuchenverkäufe im Schulgebäude und Spendenaufrufe. Die gesammelten Erlöse gehen über das Rote Kreuz an Ukrainer in Not.