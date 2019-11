So schützen Experten Autos vor Steinschlag im Donautal

So malerisch das Donautal auch ist, birgt es dennoch Gefahren: Durch die Felswand drohen Steine auf die Straße zu fallen, was auch mal einen Steinschlag verursachen kann. Aus diesem Grund kontrolliert das Landratsamt einmal wöchentlich die Strecke, um potenzielle Gefahrenquellen auszumachen. Weil zwei solcher Stellen gefunden wurden, die eventuell ein Problem darstellen könnten, hat am Montag eine Felsbegutachtung durch das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Freiburg zwischen Gutenstein und Dietfurt stattgefunden.

Hubsteiger kommt bei Sicherung zum Einsatz

Mit einem Hubsteiger, also einem Lastwagen mit großem Kranaufsatz, ist das vierköpfige Team zur Felsenkante hinaufgeschwebt, um diese genauer zu untersuchen. Aber warum speziell diese zwei Stellen? „Wenn wir bei unserer Kontrollfahrt Steine feststellen, die herunterkommen, und sich das häuft, melden wir das ans Landesamt, das diese Stellen genauer anschaut“, erläutert Franzsika Rummel vom Kreisstraßenbauamt. Zuständig für die Kontrollfahrten ist Kurt Zillhart von der Straßenmeisterei Sigmaringen, der auch bei der Begutachtung dabei ist. Auch der Bauleiter des Landratsamts, Herbert Kleck, befindet sich auf dem Hubsteiger – er schreibt Maßnahmen aus, falls sie nötig sind.

Wenn Steine aus dem Kalkstein im Donautal brechen, drohen Autofahrern Schäden am Auto. Um das zu verhindern, waren das Landratsamt Sigmaringen und das Regierungspräsidium Freiburg gemeinsam unterwegs. Die Redakteure Johannes Böhler und Mareike Keiper waren dabei.

Diese Maßnahmen umfassen die Sicherung der Felsen, fährt Rummel fort. Drei seien üblich: Zum einen ließe sich der Fels durch Nägel absichern. Diese Variante werde dann eingesetzt, wenn ein größerer Fels fixiert werden muss. Daneben gibt es laut Rummel Netze, die größere Flächen absichern und so dafür sorgen, dass die Steine ins Netz und nicht auf die Straße fallen. Außerdem werden Zäune herangezogen. Sie fangen Steine vor dem Sturz auf die Straße ab.

Darum kümmern sich häufig Firmen aus der Schweiz und Österreich, weil das nötige Bergsteigermaterial vorhanden sein muss, damit sich die Männer fachgerecht abseilen können. Welche Maßnahme wo Anwendung findet, hänge von der jeweiligen Situation ab. Um diese zu beurteilen, schauen die Experten nicht nur nach potenziellen Risiken, sondern klopfen auch die Steine ab.

Eine solche Begutachtung finde zwei- bis dreimal im Jahr statt, wegen des Naturschutzes meistens zwischen September und Frühjahr, so Rummel. Dabei ginge es aber hauptsächlich um kleinere Steine. Tatsächliche Gefahren durch lockere Felsen seien sehr selten. „Aber dann wird sofort reagiert“, sagt sie. Auch Ausnahmegenehmigungen im Sommer seien dann legitim. Das letzte mal direkt handeln müssen habe das Landratsamt aber zum letzten Mal vor zwei Jahren.

Für Felstunnel gelten Sonderregeln

Der Natur- und Artenschutz spielt aber nicht nur bei den Zeiten hinein – beides hat auch Einfluss auf die Art der Maßnahme. Die Felstunnel im Donautal beispielsweise dürften weder mit Netzen behangen noch mit Nägeln bearbeitet werden. „Wenn dort mal etwas ist, müssten die Steine abgeschlagen werden“, erläutert Rummel. Hintergrund ist, dass es im Donautal viele geschützte Tier- und Pflanzenarten heimisch seien. Auch im Laucherthal in Richtung Gammertingen und im Sigmaringendorfer Ortsteil Laucherthal sei das Team des Landratsamt unterwegs, denn auch dort drohen Steine, sich zu lockern.

Was erst einmal nach wenig und unregelmäßiger Arbeit klingt, hat es aber in sich. „Die Arbeit geht uns nie aus“, sagt Rummel. Gemeint ist, dass manche Maßnahmen nur provisorisch sind – oder zumindest keine Dauerlösung. Auch finanziell lässt sich die Arbeit messen, erläutert Rummel: 100 000 bis 200 000 Euro an Landesmitteln stehen für die Sicherung der Felswände und der Gutachten zur Verfügung. Denn auch wenn bisher nichts größeres vorgefallen ist, sei auch ein Steinschlag auf der Windschutzscheibe ärgerlich, sagt Rummel und betont: „Wir sind deshalb dahinter, dass es gar nicht erst soweit kommt.“