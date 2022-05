So lernen junge Menschen, auf eigenen Beinen zu stehen

Wie funktioniert eine Waschmaschine? Welche Hausmittel braucht man zu Hause? Wie lüftet man korrekt? Während die meisten Menschen mit eigenem Haushalt diese Fragen beantworten können, stehen junge Erwachsene, die das Elternhaus gerade erst verlassen wollen, vor Herkulesaufgaben, gilt es für sie doch, sich alle diese Fragen selbst zu beantworten.

Jasmin Köppl möchte ihnen helfen. Sie bietet in Kooperation mit dem Bildungszentrum Sigmaringen den Kurs „Lernen zum Leben“ an, der gerade Heranwachsenden helfen soll, auf eigenen Beinen zu stehen.

Köppl arbeitet in der IT und kümmert sich in Unternehmen um die Prozessoptimierung. Gleichzeitig ist sie als Dozentin an der Industrie- und Handelskammer tätig und hält Vorträge, unter anderem über Logistik und Projektmanagement.

Parfüm ist nicht gleich Deodorant

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sie das Thema Haushaltsführung schon seit Jahren. „In der Meisterschule hatte ich einen Klassenkameraden, der mit 21 ausgezogen ist und Weichspüler als Waschmittel oder Parfüm als Deo benutzt hat“, erinnert sie sich und ist bis heute fassungslos. „Er dachte, das macht man so, dabei war er wirklich klug, hatte Abitur, nur gute Noten und später sogar studiert.“

Mittlerweile ist Köppl selbst 32 Jahre alt und hat viele Menschen kennengelernt, die ähnlich leben. „In der Schule wird das Thema vernachlässigt“, kritisiert sie. Da sie durch ihren beruflichen Hintergrund referieren kann und selbst mit 16 Jahren erstmals einen eigenen Haushalt führen musste, beschloss sie kurzerhand, das Bewältigen des eigenen Lebens als Seminar anzubieten.

„Es ist ja der Wunsch jeder Mutter und sicher auch jedes jungen Menschen, Defizite aufzuholen“, sagt sie.

Wie viel kostet ein Umzug?

Die große Frage, die über dem Seminar schwebt, ist: Was muss ich tun, wenn ich ausziehen möchte? Dabei nimmt sich Köppl zuerst vor, worauf es beim Ausziehen ankommt. Sie erklärt, welche Kosten auf junge Menschen zukommen, welche Tricks es gibt, um Geld zu sparen und welche Schritte beim Umzug beachtet werden müssen.

Weiterhin geht es um smarte Haushaltsführung, also um die Fragen, welche Putzmittel man wirklich zu Hause haben muss und wie die Wohnungsreinigung am besten funktioniert. „Die Medien schwatzen einem so viel auf, was man nicht braucht, darüber kläre ich auf“, sagt Köppl.

Einige Telefonnummern können im Notfall hilfreich sein

Die Gesundheitsfürsorge nimmt sich die zweifache Mutter auch vor, also Hausmittel, Notfallkontakte und die richtigen Ansprechpartner. „Gerade, wenn ich mal mit etwas Giftigem in Berührung kommt, ist es wichtig zu wissen, wo ich anrufen muss“, sagt sie. Aber auch gesunde Ernährung, Naturkosmetika und Tipps fürs Sparen beim Einkaufen stehen auf ihrer Agenda.

Nicht zuletzt geht es auch an die harten Zahlen: Wie mache ich eine Steuererklärung? Wie lässt sich Strom sparen und welche Versicherungen lohnen sich wirklich? Auch da informiert Köppl, natürlich immer, ohne Empfehlungen auszusprechen. „Ich weiß, wie schwer all das mit wenig Unterstützung ist, deshalb soll das Seminar helfen“, sagt sie.

Diese fünf Tipps gibt Jasmin Köppl für die Haushaltsführung

Es gibt sehr hilfreiche Apps, die den Alltag einfacher machen, zum Beispiel ToDoist, eine Organisations-App mit Erinnerungsfunktion oder Too Good to Go, die anzeigt, wo Lebensmittel übrig sind und günstig abgeholt werden können. Für die Steuer braucht es nicht zwingend einen Spezialisten und auch nicht mehrere Arten von Software. Köppl empfiehlt eine Software für die Familie. Darin können die Daten vorgespeichert und jährlich abgerufen werden. Hilfe von Freunden und Familie ist übrigens erlaubt, von Steuerfachkräften nur, wenn sie dafür bezahlt werden. Als Hausmittel sollten Apfelessig, Kieselerde und Teesorten wie Kamille oder Minze immer zu Hause sein. Sie helfen nicht nur bei Erkältungen, sondern auch bei Hautproblemen, außerdem sind sie verdauungsförderlich. Viele schließen Versicherungen ab, die unnötig sind, weil Makler sie ihnen einreden. Wichtig ist, die Laufzeit und die Ausschlusskriterien zu prüfen und dann abzuwägen. Ein Umzug ist immer sehr aufwendig. Praktisch ist, dass es Internetseiten gibt, die mit wenigen Klicks errechnen, wie teuer es wird und welche Möbel noch benötigt werden. Verschiedene Anbieter sind online zu finden.

Das Seminar eignet sich für Menschen zwischen 16 und 25 Jahren und findet in zwei Blöcken statt, und zwar am 29. Oktober und am 5. November, jeweils von 9 bis 16.30 Uhr.