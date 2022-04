So klingen Abba und Queen auf der Orgel

Die nächste „Orgelmusik zur Marktzeit“ am Samstag, 7. Mai, um 10.30 Uhr in St. Johann Sigmaringen gestaltet Michael Schütz, Beauftragte für Popularmusik der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg sowie Lehrbeauftragter für Popularmusik an der Universität der Künste in Berlin. Wie es weiter in der Ankündigung heißt, ist Schütz zudem freiberuflicher Organist und Seminarleiter.

Weiterhin sei Schütz durch seine Popstücke für die Orgel schon längst eine bekannte Größe. Daher sei es umso erfreulicher, dass er auf Einladung des Bezirkskantorats für eine Marktmusik und einen anschließenden Interpretationskurs nach Sigmaringen kommt und mit flotten Rhythmen und modernen Harmonien an der Yves-Koenig Orgel in St. Johann das Publikum unterhalten wird.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. Für diese Veranstaltung besteht Maskenpflicht.